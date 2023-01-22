Dk 4, Soner'in, Oliveira'ya müdahalesi





Lale Orta: Devam kararı doğru. Hafif bir tutma var ama Sergio kendini bilerek bırakıyor. Penaltı müdahalesinden söz edemeyiz.

Bülent Yıldırım: Soner'in çekmesi etkili değil. Devam daha doğru.

Deniz Çoban: Bence de hakem ekibinin devam kararı doğruydu.





Dk 14, Güray'ın, Rashica'ya faulü ve sarı kartı





Bülent Yıldırım: Çok klasik bir kontrolsüz faul. Rakibine hem tabanı hem de bileğiyle hızlanarak düşürüyor. Net bir kart.

Lale Orta: Sarı kart doğru, kontrolsüz geliyor.

Deniz Çoban: Sarı kartın tarifi gibi... Kontrolsüz geliyor, topla oynayamıyor, tabanla geliyor.





Dk 39, Güray'ın, Boey'e müdahalesi, hakemin devam kararı doğru mu?





Lale Orta: Bu net bir faul. Topa dokunuyor. İkinci sarı olacağı için sarı verilmeyebilir ama faul olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Sarı kartı olan oyuncunun böylesine kontrolsüz gelişini anlamıyorum. İki diz havada, kayarak geliyor. Boey da topu kurtarıyor, umut vaadeden atak da var. Hakem ikinci sarı kartı gösterip Güray'ı ihraç etse kimse bir şey diyemezdi. Bana göre bu ikinci sarı ve kırmızı kart olması gereken bir ihlal.

Deniz Çoban: Kontrolsüz kayıyor, topa teması var ama topu uzaklaştıramıyor. Uzaklaştırsa tölare edilebilirdi. Ama Boey önüne alıyor topu. Umut vaadeden atak var, rakip kontrolsüz kayıyor, iki kusurdan sarı çıkmalıydı ve Güray kırmızı kartla atılmalıydı.





Dk 49, Icardi'nin golü öncesi faul var mı?





Bülent Yıldırım: Abdülkerim; arkadan, yandan, ayaktan hiçbir ihlal yapmazken topa doğru koşarken omzu dokunuyor, Nakajima bedensel olarak daha zayıf olduğu için kendini yere bıraktı. Dolayısıyla devam kararı doğru.

Lale Orta: İkili mücadele pozisyonu, güçlü olan futbolcu ayakta kaldı. Bence de devam kararı doğru, kesinlikle faul yok.

Deniz Çoban: Benim açımdan da omuz omuza mücadelenin örneği bu.





Dk 53, hakem faul veriyor, devamında gol iptal ediliyor





Lale Orta: Galatasaraylı oyuncu kaleciyi engelliyor. Gol iptali doğru. Öncesinde penaltıdan söz edebilir miyiz? Ayağa müdahale var ama penaltıdan söz edilemez.

Bülent Yıldırım: Ön direkte Mehmedi, Torreira'ya penaltı gerektirecek bir temasta bulunmuyor. Arkasından Nelsson, kaleciye faul yapıyor. Gol iptali ve faul doğru.

Deniz Çoban: Faul var problem yok. Ama konum olarak yanlış konumlanmış. Başka zaman başına iş açabilir. Ama iptalde problem yok.





Dk 54, Antalya golü öncesindeki faul kararı doğru mu?





Bülent Yıldırım: Buna 'Faul yok' diyenlere saygı duyarım. Nelsson'un sağ kolu doğru değil, Adriano'nun yükselmesini engelliyor. Ben faul kararına katılıyorum.

Lale Orta: Ben de katılıyorum. Futbolcu yükselmek istiyor ama elini omzuna koyarsan rakibi engellersin. Burda da engelliyor, faul kararı doğru.

Deniz Çoban: Elini koyuyor evet fakat bence Adriano'nun hareketi kısıtlanmıyor. Faul verilmese daha doğru olurdu bence.





Dk 55, Antalyaspor'un golünde ofsayt var mı?





Lale Orta: İki futbolcunun da topun geldiği alanda oynama hakkı var. Ofsayttaki oyuncunun ben rakibinin koşu yolunu kestiğini düşünüyorum ve bu nedenle de ofsayt olması gerektiğini düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Soru şu; Nakajima, Boey'un topa doğru hareketini engelledi mi, top için mücadelesini etkiledi mi? Boey arkadan kaçan Adriano ile eşleşmiş durumdayken Nakajima orada olmasaydı Boey top için rahat rahat mücadeleye girecekti. Bu aktif bir ofsayttır. VAR'ın, yardımcı hakemlikten gelip kuralı çok iyi bilmesine rağmen neden atladığını bilmiyorum.

Deniz Çoban: Şeklen ofsaytta olan ve Boey'un koşu yolunda Nakajima bulunduğu yer itibarıyla Boey'un top için mücadelesini ya da topa müdahalesini engellemiyor. Çünkü top arkaya geliyor, Boey öne koşuyor. Nakajima olmasa Boey daha da öne gitse bu golü engelleyebilecek mi? Şeklen ofsayt ama konum ve topun yüksekliği nedeniyle gol kararının doğru olduğunu düşünüyorum.





Dk 57, Güray'ın elle oynaması, penaltı ve kırmızı gerekir mi?





Bülent Yıldırım: Güray elle oynuyor ama ceza alanı dışında. Orta olduğu için ikinci sarı karttan söz edilemez. Sadece faul kaçtı.

Lale Orta: Ceza sahası dışında olduğu için VAR karışamaz. Ama yardımcı hakem yardımcı olmalıydı. Faul verilmeliydi ama sarı kart gerekmezdi.

Deniz Çoban: Net bir elle oynama var. Ama ceza sahası dışında. Ekiple aynı karardayım.





Dk 73, penaltı iptali doğru mu?





Lale Orta: Kesinlikle bir penaltı pozisyonu. Elle oynama var, Ali Şansalan bunu doğru tespit etti. Ama öncesinde Icardi'nin rakibinin ayağına basarak faulünü görüyoruz. Penaltı iptali ve sarı kart iptali doğru. İyi bir VAR kararıydı.

Bülent Yıldırım: Baştan sona doğru bir uygulama. Penaltı ve Ömer'in sarısı da doğru. Öncesinde Icardi'nin müdahalesi net faul. Bu nedenle penaltı ve kart iptali de doğru. Baştan sona doğru.

Deniz Çoban: Ben de uygulamanın doğru olduğu fikrindeyim.





Dk 80, Güray'ın, Mertens'e müdahalesi var mı?





Lale Orta: Bence sol ayakla, sol ayağa ufak bir müdahale var. Faul gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Ben ihlal görmüyorum. Hatta net konuşuyorum, Mertens'e aldatmadan sarı kart verilmeliydi.

Deniz Çoban: Ben de bir temas görmüyorum, aldatma olduğunu düşünüyorum. Güray burada bir sarı daha görebilirdi hakem aldansa madem böyle bir şeye tenezzül ediyor Mertens o zaman ona sarı kart verilmeliydi.





Dk 90+10, Luiz Adriano'nun kırmızısı ve Abdülkerim'in sarısı?





Lale Orta: Burada biraz daha hakemlik gösterebilirdi. Abdülkerim ısrarla çekiyor o çekme sonucunda dirseği vuruyor. Doğru bir kırmızı kart. Belki Abdülkerim'in faulüne zamanında düdük çalsa gerek kalmayacaktı ama sonucunda kırmızı kart doğru karar, Abdülkerim'e çıkan sarı kart da doğru.

Bülent Yıldırım: Dirsek kullanımına doğru bir örnek. Ben hakemin düdük çalma zamanlamasını geç bulmuyorum. Abdülkerim'in de topu kapmak için ısrarı var, onun gördüğü sarı da doğru. Burası sorunsuz.

Deniz Çoban: Düdük zamanlamasını hiç doğru bulmuyorum, daha erken çalmalıydı. Daha erken çalıp, aktif davransa kırmızı kartı önleyebilirdi. Bu oyuncunun yaptığını doğru kılmaz, kırmızı doğru. Ama düdük farkı işte iyi hakemle, çok iyi hakem arasındaki ufak detaylardan biri...



