Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda çift kale taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı takım, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın sabah saat 10.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.



