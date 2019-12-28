Galatasaray - Antalyaspor canlı izle (GS - Antalya canlı yayın)

Galatasaray, ilk yarının son haftasında ligin formsuz takımlarından Antalyaspor’u konuk ediyor. Sarı-Kırmızılı ekipte bu maçın ardından geniş çaplı bir transfer operasyonu gerçekleşecek ve bugün sahaya çıkacak birçok isim 2. yarıda kadroda olmayacak.

Süper Lig’de geride kalan 16 maçta 6’şar galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 24 puanla haftaya lider Demir Grup Sivasspor’un 10 puan gerisinde 7. sırada girdi. Antalyaspor ise elde ettiği 14 puanla hafta öncesinde 16. sırada yer aldı.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

PENALTI | 8. dakikada Galatasaray'da sağ kanattan yapılan ortaya altı pasta Taylan, kafa vuruşunu yaptı. Ufuk Akyol'un elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 10. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Falcao, topu ağlara gönderdi: 1-0.

SARI KART | 15. dakikada Galatasaray'da Mario Lemina, Hakan Özmert'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

16. dakikada Galatasaray'da Nagatomo'nun kaptırdığı top sonrası Antalyasporlu Hakan Özmert uzak mesafeden şansını denedi ve top üstten dışarı gitti.

18. dakikada Seri'nin savunma arkasına aşırttığı topta Feghouli, altı pas üzerinde topa dokunamayarak büyük bir fırsatı harcadı.

19. dakikada bu kez Taylan'ın savunma arkasına attığı pasta Feghouli karşı karşıya kaldı. Cezayirli oyuncunun vuruşunu Boffin, kornere yolladı.

SARI KART | 27. dakikada Galatasaray'ın hızlı gelişen atağında Taylan'ı düşüren Antalyasporlu Doğukan Sinik, sarı kart gördü.

GOL | 28. dakikada sağ kanatta Feghouli'nin pasıyla hareketlenen Mariano, ceza sahasına girerken ortasını yaptı ve altı pasta Falcao, topu ağlara gönderen isim oldu: 2-0.

33. dakikada Antalyaspor, sağ kanattan geldi ve Sangare'nin Amilton'a pasında Brezilyalı oyuncunun son çizgiden ortası Muslera'da kaldı.

33. Karşı atakta Galatasaray, etkili geldi. Taylan rakiplerinden sıyrılıp topu Nagatomo'ya bıraktı. Japon oyuncunun ortasında arka direkte altı pas içinde topla buluşan Feghouli, yine çok uygun bir fırsattan daha faydalanamadı.

GOL | 37. dakikada Marcao'nun savunma arkasına uzun pasında hareketlenen Ömer Bayram, sol kanattan topu içeri çevirdi ve Taylan Antalyalı'nın vuruşu Celutska'ya çarparak ağlara gitti: 3-0.

SARI KART | 43. dakikada Antalyaspor'da Hakan Özmert sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇINA CANLI İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Galatasaray - Antalyaspor ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Falcao

Antalyaspor: Boffin, Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık Çamdal, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’de ilk yarının son maçında Antalyaspor’u konuk eden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, 16. haftada oynanan Göztepe müsabakasının ilk 11’ine göre 3 değişikliğe gitti.

Türk Telekom Stadı’nda oynanan maça sarı-kırmızılı takım, Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram, Radamel Falcao ilk 11’i ile çıktı.

Fatih Terim, ligde bir önceki hafta 2-1 yenildikleri Göztepe mücadelesinde ilk 11’de görevlendirdiği Selçuk İnan, Younes Belhanda ve Ryan Babel’i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Seri, Lemina ve Taylan Antalyalı’ya ilk 11’de görev verdi.

Galatasaray’ın yedek kulübesinde Selçuk İnan, Belhanda ve Babel’in yanı sıra Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Emin Bayram ve Emre Mor yer aldı.

- Taylan Antalyalı ligde ilk kez 11’de

Galatasaray’da Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir Süper Lig maçında 11’de forma giydi.

Sezon başında kadroya katılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce 4 lig maçında süre aldı. Taylan, bu maçların hepsinde sonradan oyuna girerek 41 dakika sahada kaldı.

- Tarık Çamdal, Galatasaray’a karşı

Antalyasporlu futbolcu Tarık Çamdal, ayrıldıktan sonra eski takımı Galatasaray’a karşı ilk kez forma giydi.

Sarı-kırmızılı takıma 2014’te Eskişehirspor’dan transfer edilen ve 4,5 sezonda hem maliyeti hem de performansıyla çok tartışılan Tarık, geçen sezonun devre arasında takımdan ayrılmıştı.

28 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak 26 Aralık 2017’de Galatasaray’ın Türkiye Kupası’ndaki Bucaspor maçında forma giydiği Türk Telekom Stadı’na 733 gün sonra bu kez rakip takım formasıyla çıktı.

- Antalyaspor’da 5 değişiklik

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11’ine göre 5 değişiklik yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, Galatasaray karşısına Ruud Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Gustavo Leschuk, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Chico, Amilton Da Silva, Ondrej Celustka, Nazım Sangare ve Hakan Özmert ilk 11’i ile çıktı.

Geçen haftaki MKE Ankaragücü maçının başlangıç kadrosunda yer alan Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Aatıf Chahechouhe, Serdar Özkan ve Eren Albayrak, Galatasaray maçında ilk 11’e giremedi.

Bu futbolcuların yerine Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Tarık Çamdal ve Ufuk Akyol forma giydi.