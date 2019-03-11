Galatasaray-Antalyaspor (CANLI)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 25. haftanın kapanış maçında Antalyaspor’u konuk ediyor.

MAÇTAN DAKİKALAR...

Mücadelede ilk düdük çaldı.

4. dakikada Boffin oyunu elle kurmak isterken rakibe pres yapan Ndiaye topu kaptı, ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Senegalli futbolcunun şutu isabetli olmadı.

5. dakikada Antalyaspor'da Doğukan, Galatasaray ceza sahası içerisinde şık hareketlerle rakibinden sıyrıldı, topu içeriye çevirmek istedi ancak topu Muslera'da kaldı.

GOL! 17. dakikada Galatasaray öne geçti. Diagne sol kanattan ters tarafa Feghouli'ye uzun bir top gönderdi. Cezayirli yıldızın şutu Doğukan'a çarpan top yön değiştirdi ve filelerle buluştu: 1-0.

22. dakikada Doukara, ceza sahası dışından Galatasaray kalesini yokladı ancak isabet bulamadı.

29. dakikada Belhanda ceza sahası dışından kaleyi yokladı ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

32. dakikada Charles, Onyekuru'ya yaptığı hareket sonrasında maçtaki ilk kartı gördü.

34. dakikada Muslera inanılmaz bir kurtarışa imza attı. Hakan Özmert'in kullandığı kornere kafayı Bahadır vurdu Uruguaylı kaleci inanılmaz bir refleskle topu kornere çıkarmasını başardı.

37. dakikada Galatasaray Diagne ile 2. gole yaklaştı. Senegalli futbolcu ceza sahası üzerinden sol ayağıyla şutunu attı ancak top az farkla üstten auta gitti.

40. dakikada Antalyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Ceza sahası yayının az gerisindenden Doukara çok şık bir plase yaptı ancak Muslera müthiş bir kurtarışa daha imza attı.

41. dakikada Badou Ndiaye, avantaja bırakılan pozisyon sonrası hakem Arda Kardeşler'den sarı kart gördü.

İlk yarı sona erdi.

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İkinci yarı başladı. Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yerine Ryan Donk oyuna dahil oldu.

50. dakikada Luyindama, Doğukan'ı indirdiği için sarı kart gördü.

59. dakikada Antalyaspor'un golcüsü Doukara, sol çaprazdan kaleyi yokladı ancak top farklı dışarı çıktı.

61. dakikada Antalyaspor atağına katılan stoper Diego, uzak mesafeden etkili bir şut çekti Muslera topu kornere tokatladı.

62. dakikada Doğukan'ın yerine Drole oyuna girdi. Aynı dakikada Antalyaspor'un kullandığı kornerde Bahadır bomboş pozisyonda kafayı vurdu top direkten döndü, topun dönüşünde Diego'nun muhteşem şutunu Muslera güçlükle önledi.





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Galatasaray - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’nda saat 20.00’de başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Linnes, Donk, Ömer, Mitroglou, Semih, Yunus, Muğdat

Antalyaspor: Boffin, Diego, Charles, Fredy, Doğukan, Chico, Celustka, Doukara, Hakan, Amilton, Bahadır

Yedekler: Yedekler: Ferhat, Ozan, Osman, Zeki, Drole, Yekta, Serdar, Harun, Cissokho, Mevlüt