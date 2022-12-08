Galatasaray, Antalya kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Antalya’ya kamp için gelen Galatasaray , ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon, çabukluk ve yarı sahada pas çalışmaları ile devam etti. Teknik direktör Okan Buruk da futbolculara katılarak top kapma çalışması yaptı.

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Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve Ross'un tedavileri sürerken; Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Gribal enfeksiyonu yeni atlatan Midtsjo ise antrenmanın ilk kısmında takımla beraber çalıştı ve ardından kondisyoner eşliğinde özel bir çalışma yaptı.

Sarı-kırmızılılar, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



