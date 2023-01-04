Galatasaray , Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. 5'i ligde, 2'si de kupada olmak üzere son 7 resmi maçından da galip ayrılmayı başaran Okan Buruk yönetimindeki Cim Bom, evinde 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. 33 puanı bulunan Galatasaray, evinde kazanıp pazar günü oynayacağı Fenerbahçe derbisine lider çıkmayı amaçlarken son maçında Ümraniyespor'a 2-1 kaybeden Ömer Erdoğan'lı Ankaragücü, zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Ankaragücü maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Zorbay Küçük'ün yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

VAR hakemi Hakan Ceylan

Bu akşam oynanacak Galatasaray - Ankaragücü mücadelesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Hakan Ceylan görev alacak.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, bu akşam Ankaragücü’nü konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördünü hakemi ise Burak Şeker olacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev alacak. Ceylan’a, AVAR olarak Mustafa Öğretmenoğlu eşlik edecek.

Galatasaray-Ankaragücü ilk 11'ler:

Galatasaray: Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Midtsjö, Mertens, Rashica, Barış Alper, Gomis

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan Antalyalı, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe

7 maçlık müthiş seri

Galatasaray’ın 5’i Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda Sarı Kırmızılılar ligde Karagümrük, Beşiktaş , Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor’u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü’nü yendi. Cim Bom en son böyle bir seri yakaladığında takımın başında Hamza Hamzaoğlu vardı ve çifte kupalı şampiyonluk yaşanmıştı. Okan Buruk da bu müthiş başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Yine Gomis sırtlayacak

Takımla çalışmalara başlayan, ancak forma giyip giymeyeceği belli olmayan Icardi ve formsuz Seferovic'ten bir türlü yararlanamayan Galatasaray'da gol yükünü yine Bafetimbi Gomis üstlenecek. Sivas deplasmanında beklentilerin altında kalan 37 yaşındaki santrfor, Ankaragücü karşısında tıpkı İstanbulpor maçında olduğu gibi galibiyeti getiren golleri atmayı hedefliyor. 6 golle takımın en skorer ismi konumundaki Gomis'in en yakın takipçileri 5 golle Kerem, 4 golle Icardi, 3 golle Mertens ve 2 golle Barış Alper Yılmaz.

Fenerbahçe derbisi öncesi sarı alarm

Cim Bom'da 3 futbolcu Ankaragücü mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında yer alıyor. Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Ankaragücü karşısında sarı kart görmeleri durumunda 18. haftada Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. Okan hocanın, dün akşam yapılan son idmanda da bu oyunculara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray: 62 Ankaragücü: 19

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 100 kez karşı karşıya geldi. SarıKırmızılılar 62 defa sahadan galip ayrılırken, 19 kez de Sarı-Lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan’ın attığı 206 gole, Başkent ekibi 87 golle karşılık verdi.

Torreira da kadroda yok

Galatasaray’da Kazımcan Karataş, Mathias Ross ve Emre Taşdemir’in sakatlıkları bulunurken, Icardi'nin ise takımla çalışmalara başlamasına rağmen kadroda yer alması beklenmiyor. Cim Bom’da ayrıca Sacha Boey ile Sergio Oliveira, sarı kart cezalarından dolayı Ankaragücü maçında görev alamayacak. Sivasspor maçıyla sarı kart cezasını tamamlayan Lucas Torreira ise ailevi sorunlar nedeniyleson anda ülkesi Uruguay'a gitti ve bugün onun yerine Midtsjö'nün 11'de olacağı tahmin ediliyor.

İç sahadaki karnesi iyi

Cim Bom, Süper Lig’de bu sezon evinde 6 maça çıktı. Aslan, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan aldı. Galatasaray sahasındaki maçlarda 10 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar iç sahada son olarak İstanbulspor ile karşılaştı ve 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Enazyiyen ikincitakım Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 15 karşılaşmada 12 gol yedi. Sarı-Kırmızılılar, bu alanda kalesinde 11 gol gören Konyaspor’un ardından ikinci sırada bulunuyor. Aslan ayrıca bu sezon ligde 6 maçta da kalesini gole kapadı.

Eski dostlar rakip oldu

Ankaragücü’nde oynayan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç, sezon başında Galatasaray’dan kiralık olarak takıma katılmıştı. Taylan ile Emre, ilk kez Sarı-Kırmızılılar’a karşı rakip olacak. Ayrıca Ankara ekibinin kadrosunda yer alan ancak sarı kart cezası bulunan Tolga Ciğerci de bir dönem Galatasaray’da forma giymişti.