Galatasaray - Ankaragücü maçı iddaa oranları

Fenerbahçe 'nin Antalyaspor'u yenmesiyle zirveden inen Galatasaray , Ankaragücü'nü yenip hafta sonu oynanacak olan derbi maça lider olarak çıkmak isterken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Sivasspor 'u deplasmanda Barış Alper Yılmaz'ın 90+5'te attığı golle yenen Galatasaray, galibiyet serisini 5 maça çıkarmış ve liderliğini devam ettirmişti. Fenerbahçe, Antalya deplasmanında kazanınca yeniden ikinci sıraya indiler; hafta sonu oynanacak derbi öncesi hata yapmayıp derbiye lider çıkmak istiyorlar. Sarı-kırmızılılarda Ankaragücü maçı öncesi eksik sayısı 6! Sergio Oliveira ve Sacha Boey cezalı. Lucas Torreira ailevi nedenlerle izin alıp ülkesine gitti. Mathias Ross, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir sakat. TD Okan Buruk sağ bekte Leo Dubois ile maça başlayacak. Orta alanda "Berkan, Midtsjö & Mertens" üçlüsünü izleyeceğiz. Sakatlığını atlatan Mauro Icardi yedek bekleyecek; en ileride Bafetimbi Gomis olacak. Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında. Kart görmeleri hâlinde Fenerbahçe derbisini kaçıracaklar.

1-0 öne geçtiği Ümraniyespor maçını 2-1 kaybeden Ankaragücü ise 6 maç aradan sonra sahadan yenilgiyle ayrılmıştı. Başkent ekibinde Tolga Ciğerci cezalı, Gökhan Akkan sakat. Gökhan'ın yokluğunda eldivenler Bahadır Güngördü'ye emanet. Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın ilk 11'de maça başlaması bekleniyor. TD Ömer Erdoğan hücum merkezinde Ali Sowe ile oynuyor. Hücum gücü yüksek Jese'yi Emre'nin ters kanadında izleyeceğiz. Orta alanda Taylan'ın yanında Pedrinho ile Ghyas Zahid veya Lamine Diack olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın iç sahada oynadığı son 5 lig maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Ankaragücü deplasmanda oynadığı son 4 lig maçını kaybetmedi. (2 galibiyet - 2 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %49'luk kesim sarı-kırmızılı takımın saha ve seyirci avantajıyla 3 puanı alan taraf olmasını bekliyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.