Galatasaray-Ankaragücü maçı (CANLI)

Galatasaray , Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü'nü ağırlıyor. 5'i ligde, 2'si de kupada olmak üzere son 7 resmi maçından da galip ayrılmayı başaran Okan Buruk yönetimindeki Cim Bom, evinde 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. 33 puanı bulunan Galatasaray, evinde kazanıp pazar günü oynayacağı Fenerbahçe derbisine lider çıkmayı amaçlarken son maçında Ümraniyespor'a 2-1 kaybeden Ömer Erdoğan'lı Ankaragücü, zorlu deplasmanda sürpriz peşinde.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun pasında Bafetimbi Gomis, topu kafayla ceza sahası dışındaki Dries Mertens'e indirirken Belçikalı futbolcunun ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti.

5. dakikada Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından sert şutu, kaleci Bahadır Güngördü'nün müdahalesiyle kornere gitti.

Eskilerin ortaklığı golü getirdi!

GOL | 7. dakikada Ankaragücü'nün sağ kanattan kullandığı kornerde Galatasaray savunması topu ceza sahası dışına uzaklaştırırken Emre Kılınç'ın vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın kontrol sonrası havada yaptığı vuruş, üst direkten yere sekerek ağlara gitti: 0-1.

13. dakikada Galatasaray'da Leo Dubois'nın sağ kanattan ortasında Barış Alper Yılmaz, topu arka direkte Bafetimbi Gomis'e indirmek isterken Emre Kılınç araya girdi.

Ankaragücü için ikinci gol şansı

13. dakikada Kevin Malcuit'nin sağ kanattan ortasında Ali Sowe, altı pas üzerinde bomboş kaldı fakat vuruşu etkili olmadı.

Sivas maçının kahramanı yine sahnede!

GOL | 16. dakikada Milot Rashica'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşunu yapan Barış Alper Yılmaz, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

Öne geçme şansı kaçtı

21. dakikada Milot Rashica'nın ortasında ceza sahası içinde bomboş durumda Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu auta gitti.

Yine boş geçmedi!

GOL | 30. dakikada Dries Mertens'in sol kanattan savunmanın arkasına doğru harika pasına hareketlenen Bafetimbi Gomis, Nihad Mujakic ile mücadelesine rağmen ceza sahasına girdi ve dönüp vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi: 2-1.

36. dakikada Ghayas Zahid'in savunma arkasına pasında Kevin Malcuit'nin sağ kanattan içeri çevirdiği topu Victor Nelsson uzaklaştırdı.

Muslera'dan izin yok

41. dakikada Ankaragücü'nde Kevin Malcuit'nin ortasına ceza sahası içinde Ghayas Zahid'in yaptığı vuruşu kaleci Fernando Muslera, köşeden çıkarmayı başardı.

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Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Nef Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan Galatasaray-Ankaragücü maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Zorbay Küçük'ün yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...

VAR hakemi Hakan Ceylan

Galatasaray - Ankaragücü mücadelesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Hakan Ceylan görev alıyor.

Maçın orta hakemi Zorbay Küçük’ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapıyor. Maçın dördünü hakemi ise Burak Şeker. Mücadelede VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev alırken kendisine AVAR olarak Mustafa Öğretmenoğlu eşlik ediyor.

Galatasaray-Ankaragücü ilk 11'ler:

Galatasaray: Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Fredrik Midtsjö, Milot Rashica, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Bafetimbi Gomis

Yedekler: Okan Kocuk, Emin Bayram, Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Yiğit Akman, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Yusuf Demir

Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Kevin Malcuit, Uros Radakovic, Nihad Mujakic, Marlon, Lamine Diack, Taylan Antalyalı, Ghayas Zahid, Emre Kılınç, Tasos Chatzigiovannis, Ali Sowe

Yedekler: Nurullah Aslan, Yasin Güreler, Pedro Rodrigues, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Şahverdi Çetin, Pedro Moreira, Federico Macheda, Giorgi Beridze

7 maçlık müthiş seri

Galatasaray’ın 5’i Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda Sarı Kırmızılılar ligde Karagümrük, Beşiktaş , Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor’u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü’nü yendi. Cim Bom en son böyle bir seri yakaladığında takımın başında Hamza Hamzaoğlu vardı ve çifte kupalı şampiyonluk yaşanmıştı. Okan Buruk da bu müthiş başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Yine Gomis sırtlayacak

Takımla çalışmalara başlayan, ancak forma giyip giymeyeceği belli olmayan Icardi ve formsuz Seferovic'ten bir türlü yararlanamayan Galatasaray'da gol yükünü yine Bafetimbi Gomis üstlenecek. Sivas deplasmanında beklentilerin altında kalan 37 yaşındaki santrfor, Ankaragücü karşısında tıpkı İstanbulpor maçında olduğu gibi galibiyeti getiren golleri atmayı hedefliyor. 6 golle takımın en skorer ismi konumundaki Gomis'in en yakın takipçileri 5 golle Kerem, 4 golle Icardi, 3 golle Mertens ve 2 golle Barış Alper Yılmaz.

Fenerbahçe derbisi öncesi sarı alarm

Cim Bom'da 3 futbolcu Ankaragücü mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında yer alıyor. Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Ankaragücü karşısında sarı kart görmeleri durumunda 18. haftada Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. Okan hocanın, dün akşam yapılan son idmanda da bu oyunculara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray: 62 Ankaragücü: 19

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 100 kez karşı karşıya geldi. SarıKırmızılılar 62 defa sahadan galip ayrılırken, 19 kez de Sarı-Lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan’ın attığı 206 gole, Başkent ekibi 87 golle karşılık verdi.

Torreira da kadroda yok

Galatasaray’da Kazımcan Karataş, Mathias Ross ve Emre Taşdemir’in sakatlıkları bulunurken Icardi'nin ise takımla çalışmalara başlamasına rağmen kadroda yer almıyor. Cim Bom’da ayrıca Sacha Boey ile Sergio Oliveira, sarı kart cezalarından dolayı Ankaragücü maçında görev alamıyorlar. Sivasspor maçıyla sarı kart cezasını tamamlayan Lucas Torreira ise ailevi sorunlar nedeniyle son anda ülkesi Uruguay'a gitti ve bugün onun yerine Midtsjö'nün 11'de başlıyor.

İç sahadaki karnesi iyi

Cim Bom, Süper Lig’de bu sezon evinde 6 maça çıktı. Aslan, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan aldı. Galatasaray sahasındaki maçlarda 10 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar iç sahada son olarak İstanbulspor ile karşılaştı ve 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Enazyiyen ikincitakım Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 15 karşılaşmada 12 gol yedi. Sarı-Kırmızılılar, bu alanda kalesinde 11 gol gören Konyaspor’un ardından ikinci sırada bulunuyor. Aslan ayrıca bu sezon ligde 6 maçta da kalesini gole kapadı.

Eski dostlar rakip oldu

Ankaragücü’nde oynayan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç, sezon başında Galatasaray’dan kiralık olarak takıma katılmıştı. Taylan ile Emre, ilk kez Sarı-Kırmızılılar’a karşı rakip olacak. Ayrıca Ankara ekibinin kadrosunda yer alan ancak sarı kart cezası bulunan Tolga Ciğerci de bir dönem Galatasaray’da forma giymişti.