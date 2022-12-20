Galatasaray - Ankara Keçiörengücü maçı biletleri satışta!

Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Tur maçında, 22 Aralık Perşembe günü saat 21.00’de Ankara Keçiörengücü ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 19 Aralık Pazartesi günü saat 14.00’te passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.

Galatasaray açıklama yaptı

Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2023-2024 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.

Bilet satışları, 19 Aralık Pazartesi günü saat 14.00‘te, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup; 20 Aralık Salı günü saat: 11.00’de sadece GS Logolu passolig kartlarına, 21 Aralık Çarşamba saat 21.00’den sonra tüm passolig kartlara satış yapılacaktır.

Galatasaray - Keçiörengücü maçı bilet fiyatları