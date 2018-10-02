Galatasaray - Andorra maç sonucu: 84-73

7DAYS EuroCup'taki temsilcilerimizden Galatasaray, A Grubu ilk maçında konuk ettiği İspanyol temsilcisi MoraBanc Andorra'yı 84-73 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, Zach Auguste ve Nigel Hayes'in sayılarıyla ilk çeyreğin bitimine 4:20 kala 18-9'luk üstünlüğü yakaladı. 3:11 kala Andorra, farkı azaltarak skoru 18-13'e getirse de tekrar Auguste ile sayılar bulan temsilcimiz, 2:17 kala skoru 22-13 yaptı. Kalan bölümde Andorra 7-0'lık seri yakaladı ve ilk çeyrek 22-20 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyreğe Klobucar ve Aaron Harrison'ın sayılarıyla etkili başlayan Galatasaray, 6:42 kala skoru 32-23'e getirdi. 2:51 kala da temsilcimiz farkı açarak skoru 39-27 yaptı. Kalan bölümde etkili olan konuk ekibin farkı azaltma çabalarıyla ilk yarıyı Galatasaray, 43-36 önde tamamladı.

Üçüncü çeyreğin başında Andorra, farkı 5 sayıya indirse de Galatasaray, 5:28 kala skoru 57-44'e getirmeyi başardı. Periyot içinde temsilcimiz, farkı 16 sayıya kadar çıkartsa da üçüncü çeyrek 68-56 sona erdi.

Son çeyrekte Andorra'nın geri dönüşüne izin vermeyen temsilcimiz, karşılaşmadan 84-73 galip ayrıldı.

Galatasaray'da Nigel Hayes 19 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Zach Auguste da 18 sayı sayı, 8 ribaunt ile öne çıktı. Aaron Harrison 15, Jaka Klobucar 10 sayıyla maçı tamamladı.

Andorra'da Dylan Ennis 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Moussa Diagne 9, Oliver Stevic 8 sayıyla oynadı.