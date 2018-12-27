Galatasaray'da bazı oyuncuların takımdan ayrılması beklenirken Sarı Kırmızılılar'ın yine birçok mevkiiye takviye yapması da bekleniyor.

Başta forvet olmak üzere birçok pozisyona transfer yapılması planlanırken orta saha için Belçika'nın Gent takımında oynayan Anderson Esiti'nin de orta saha için düşünüldüğü öğrenildi. Galatasaray yönetiminin Genk ile dirsek temasında bulunduğu ve oyuncunun şartlarını sorduğu bilgisi alındı.

24 yaşındaki Nijeryalı 2 sene önce Portekiz'in Estoril takımından 1,5 milyon euroluk bedelle Gent'e transfer olmuştu.

Kaya gibi ön libero!

Uzun boyu ve başarılı pas dağıtma özelliğiyle bilinen ve asıl mevkisi ön libero olan Esiti'nin lakabı ise "The Rock" yani kaya. Bu sezon çıktığı 16 maçın 10'una ilk 11'de başlayan Esiti'nin sözleşmesi 2020 haziran ayına kadar. Gent'in 24 yaşındaki oyuncu için 2-2,5 milyon euro civarında bir bonservis talep etmesi bekleniyor.

Fanatik Özel / Hakan Ateşler

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