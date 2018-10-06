Galatasaray, Anadolu Efes’i ağırlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonunun ilk haftasında yarın Galatasaray ile Anadolu Efes karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 15.15’te başlayacak.
Sezona kadrosunda önemli bir revizyona giderek başlayan ve takımın başına Ertuğrul Erdoğan’ı getiren Galatasaray, tek resmi maçını ULEB Avrupa Kupası’nda oynadı.
Sarı-kırmızılılar, Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra’yı 84-73 yenerek Avrupa’ya iyi bir başlangıç yaptı.
Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Fenerbahçe’yi 65-62 yenerek sezona 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanarak girdi.
İki takım arasında geçen sezon oynanan 2 karşılaşmayı da Anadolu Efes kazandı.
AA