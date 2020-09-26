ING Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında oynanan karşılaşmada Anadolu Efes, Galatasaray’a konuk oldu.

Galatasaray’ın hücumda etkili olduğu dakikalarda rakibinin savunma hatalarından yararlanarak aranın açılmasına izin vermeyen Anadolu Efes, 7. dakikada sarı-kırmızılıları yakaladı: 13-13. Tolga Geçim’in üç sayılık basketiyle maçta ilk kez öne geçen lacivert-beyazlılar, üstünlüğünü koruyamadı ve ilk çeyrek 20-20 eşitlikle sona erdi.

İkinci periyotta yaptığı etkili savunma ile sarı-kırmızılıların sayı bulmasını zorlaştıran Anadolu Efes, hücumda yakaladığı fırsatları değerlendirdi. 16. dakikada farkı 9 sayıya (33-24) yükselten lacivert-beyazlı ekip, pota altındaki performansıyla üstünlüğünü korusa da Galatasaray son anlarda bulduğu basketlerle arayı kapattı. Anadolu Efes devreye 35-31 önde girmeyi bildi.

Üçüncü periyoda Sertaç Şanlı’nın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada Micic’in basketiyle farkı yeniden 9 sayıya (42-33) yükseltti. Savunmadaki sert oyunuyla Galatasaray’ın farkı kapatma çabalarını boşa çıkaran lacivert-beyazlı ekip, rakibinin boyalı alanda sayı üretmesini de engelledi ve son çeyreğe 52-42 üstünlükle girdi.

Son çeyrekte 7-0’lık seri yakalayarak 33. dakikada farkı 17 sayıya (61-44) yükselten Anadolu Efes, kalan bölümde temposunu düşürse de aranın kapanmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 80-56 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Ali Köseoğlu

Galatasaray: Macon 21, Yiğit Arslan 3, Motum 10, Ayberk Olmaz 2, Göksenin Köksal 2, Hamilton 5, Hunter 3, Williams 10

Anadolu Efes: Singleton 9, Tolga Geçim 8, Micic 11, Dunston 10, Simon 12, Yiğitcan Saybir 6, Doğuş Balbay 4, Erten Gazi 2, Sertaç Şanlı 18, Anderson

1. Periyot: 20-20

Devre: 31-35

3. Periyot: 42-52