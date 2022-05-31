Galatasaray – Anadolu Efes maçı iddaa oranları

ING Basketbol Süper Ligi’nde bir diğer yarı final eşleşmesi olan Anadolu Efes – Galatasaray serisinde 1-1’lik eşitlik bulunuyor. Serinin 3. Maçı Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanacak. İlk iki maçta da iyi bir oyun sergileyen Sarı-kırmızılılar, bir maç kazanmayı başarmıştı. Dee Bost, Melo Trimble ve Isaiah Canaan gibi isimler ön plana çıkmıştı.

GALATASARAY - ANADOLU EFES MAÇI İDDAA ORANLARI!

Serinin ikinci maçını kazanarak durumu eşitleyen Anadolu Efes’te ise Vasilije Micic ve Shane Larkin’e ek olarak Tibor Pleiss ve Elijah Bryant da ön plana çıkan isimler olmuştu.

Bugün oynanacak karşılaşmada iki ekip de mücadele dozu yüksek bir maç izletecek ve kazanan taraf final bileti için büyük bir avantaj elde etmiş olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Bu sezon iki takım 4 kez karşı karşıya geldi. Her iki takım da parkeden ikişer kez galibiyetle ayrıldı.

- İki takım arasında oynanan 4 maçın tamamında 160 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM YAZARI DORUK BOYACI’NIN YORUMU

Galatasaray, Anadolu Efes ile oynadığı serinin ilk maçını iyi bir oyun ile kazanmayı başarmıştı. Ardından ikinci maçta seride durum 1-1'e geldi. Sarı-kırmızılılar adına deplasmandaki galiibyet büyük bir avantaj olsa dahi Anadolu Efes'in kalan maçları daha ciddi şekilde oynamasını bekliyorum. Özellikle 3. maç her iki takım adına da çok kritik olacak. Konuk ekip Anadolu Efes'in kadro kalitesi ile bu maçı da kazanarak seride öne geçmesini bekliyorum.