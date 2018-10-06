Galatasaray ile Anadolu Efes Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonunun ilk haftasında karşı karşıya gelecek. Galatasaray sezonun ilk lig maçında taraftarı önünde Anadolu Efes karşısında galibiyet peşinde. Şampiyonluğun favorilerinden Anadolu Efes ile Ergin Ataman yönetiminde deplasmanda galip gelmek istiyor.

Galatasaray - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 15.15’te başlayacak. Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sezona kadrosunda önemli bir revizyona giderek başlayan ve takımın başına Ertuğrul Erdoğan’ı getiren Galatasaray, tek resmi maçını ULEB Avrupa Kupası’nda oynadı.

Sarı-kırmızılılar, Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra’yı 84-73 yenerek Avrupa’ya iyi bir başlangıç yaptı.

Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Fenerbahçe’yi 65-62 yenerek sezona 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanarak girdi.

İki takım arasında geçen sezon oynanan 2 karşılaşmayı da Anadolu Efes kazandı.

Galatasaray ile Anadolu Efes ligde 99. randevuda

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, sahasında Anadolu Efes ile mücadele edecek. İki ekip ligde daha önce 98 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda lacivert-beyazlıların 71'e 27'lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, yarın saat 15.15'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile kozlarını paylaşacak. Yenilenen kadrosuyla lige galibiyetle başlamak isteyen sarı-kırmızılılar, yeni sezona da iddialı girmek istiyor. Cimbom, bu sezonun ilk resmi maçında Eurocup'ta İspanyol ekibi Andorra'yı 84-73'lük skorla mağlup ederek galibiyetle başladı. Efes'te ise moraller yerinde. Lacivert-beyazlılar, hafta içi Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 65-62'lik skorla yenerek kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray ile Anadolu Efes, bugüne kadar oynadığı 107 kez karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar 79 kez rakibini mağlup ederken, sarı-kırmızılılar 28 kez parkeden galip ayrıldı. İki ekip arasında Basketbol Süper Ligi’nde oynanan 98 karşılaşmada ise Efes 71 kez, Aslan da 27 kez rakibini yendi.