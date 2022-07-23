Galatasaray Amine Harit transferinde sona yaklaştı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray , uzun bir süredir Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke forması giyen Amine Harit ile görüşmelerini sürdürüyordu.

Mavi-Beyazlılar, ilk etapta 9 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep etti. Akabinde yapılan pazarlıkta Sarı-Kırmızılılar, bu rakamı 4.5 milyon Euro'ya kadar indirmişti. Aslan, kulüp ile her konuda anlaşmaya varırken, önceki gün Harit ile pazarlıkların yapıldığı öğrenilmişti.

Cim Bom, ilk etapta 2 milyon Euro teklif ederken, Faslı oyuncu bu öneriye sıcak bakmadı. Sonrasında ise Galatasaray Yönetimi, bonuslar ile birlikte 2.7 milyon Euro'ya kadar çıktı. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda 25 yaşındaki oyuncu da artık Cim Bom'a gelmeye sıcak bakıyor. Taraflar arasında ufak pürüzlerin kaldığı bilgisine ulaşılırken, transferin sonuçlandırılması konusunda önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.



