Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kalan Galatasaray , lider Trabzonspor 'un 16 puan gerisinde kaldı. Cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip eden Fatih Terim'in yardımcılarından Necati Ateş, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Oyuna kötü başladıklarını ancak sonrasında hakimiyeti eline aldıklarını vurgulayan Ateş, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı Altay lehine verdiği penaltı nedeniyle eleştirdi.

'Cüneyt hoca bize 'Kurallar değişti' dedi'

Çok ciddi bir oyunun içinde olduklarını ifade eden genç teknik adam, ''%100 kazanmamız gereken bir maçtı. Çok iyi oynadık ama bazı pozisyonlarda içeri de atmamız gerekiyor, bu da gerçek. Talihsiz penaltı pozisyonu oldu. Cüneyt hoca bize 'Kurallar değişti' dedi. Bu penaltı pozisyonları bize farklı yorumlanıyor. Çok ciddi bir oyunun içindeyiz. Fenerbahçe maçında 2 eliyle ittiriyor, verilmiyor. Garip garip şeyler oluyor. Bize karşı olması bizi ciddi şekilde yoruyor. Kafalarda çok ciddi soru işaretleri yaratıyor. Artık yaratmıyor da…'' dedi.

'Bana göre penaltı değil'

Aradaki puan farkını kapatacaklarına inandığını vurgulayan Ateş, ''Ülkede geçmişte örnekleri de var. Çok ciddi puan farkları kapanıp şampiyon olundu. Biz bu oyunu oynuyoruz. Pozisyon zenginliğimizle bunu gösteriyoruz. Bazen oyunu tutmamız gerekiyor. 2-1 öne geçtik, hemen arkasına penaltı oldu. Bana göre penaltı değil. Puan farkını kapatabiliriz.'' dedi ve ekledi:

'Burada Fatih Terim var, bizler varız'

''Galatasaraylılar umutsuzluğa kapılmasınlar. Burada Fatih Terim var, bizler varız. Galatasaray camiası Türkiye'nin en büyük camiası, en büyük kulübü. Ayağa kalkarız, geliriz, ilerleriz.''







