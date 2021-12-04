Galatasaray , Süper Lig'in 15. haftasında Altay'ı ağırlayacak. 3 maçtır kazanamayan ve 22 puanla 8. sırada haftaya giren Sarı Kırmızılılar, evinde kazanıp kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Lider Trabzonspor 'un 14 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayacak. Ligde 7 maçtır kazanamayan, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK'yı eleyerek moral bulan Altay ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Galatasaray-Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Altay maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray-Altay muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Halil, Kerem, Mohamed

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Kazımcan, Poko, Zeki, Pinares, Kappel, Bamba, Rodriguez

Ustaların kapışması!

Süper Lig'de lider Trabzonspor'la aradaki 14 puanlık farkı eritmek isteyen Galatasaray, bugün sahasında Altay'ı konuk edecek. Zorlu mücadele, iki takımın da ligdeki konumunu etkileyecek öneme sahip. Ancak bunun yanı sıra Türk futbolunun en önemli iki teknik adamı da karşı karşıya gelecek. İki hocanın daha önceki 6 kapışmasında, 72 yaşındaki Mustafa Denizli'nin 68 yaşındaki Fatih Terim'e karşı 3-1 üstünlüğü bulunuyor. 2 mücadele ise berabere sonuçlandı. Denizli yönetimindeki Galatasaray, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında Fatih Terim idaresindeki MKE Ankaragücü ile 4 kez karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar, 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Kupada Terim önde

İki teknik adam arasındaki rekabette son 2 karşılaşmada ise Galatasaray'ın başında Terim yer aldı. Fatih Terim yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, 1996-1997 sezonunda Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Kocaelispor ile berabere kalıp, 2018-2019 sezonunda Kasımpaşa'yı yendi. Terim ve Denizli 2 kez de Türkiye Kupası'nda karşılaştı. 1987-1988 sezonunda Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Galatasaray ile Fatih Terim'in yönettiği MKE Ankaragücü 4. turda eşleşti. İki maç sonunda 2-1 ve 3-1'lik üstünlük kuran Terim'in öğrencileri, turu geçen taraf oldu.

Cicaldau'da son dakika

Son haftaların formda yıldızı Cicaldau, rahatsızlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı. Rumen futbolcu, Altay karşısında forma giyemeyecek. Cicaldau'nun yanı sıra sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olan Arda ve Boey de kadroda yer alamayacak.

Altay'da önemli eksikler var

Konuk ekip Altay'da sakatlıkları devam eden İsveçli stoper Eric Bjönkander, kanat oyuncusu Eren Erdoğan ve kart cezalısı Khaly Thiam, Galatasaray karşısındaki mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı sona eren İranlı sol bek Mohammad Naderi’nin de kadroda yer alması beklenmiyor.

Taylan, Nelsson ve Berkan sınırda

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, Altay maçında kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek.