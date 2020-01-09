Galatasaray - Altay maçı (CANLI İZLE)

Galatasaray, Antalya Kampı hazırlıkları kapsamındaki ilk maçını Altay ile oynayacak. Sarı-Kırmızılı takımda Onyekuru ve Marcelo Saracchi bu karşılaşmada oynarsa ilk kez bu sezon ilk kez Galatasaray forması giymiş olacak. Fatih Terim'in özellikle yeni transferler ve az forma şansı bulan isimlere şans vermesi bekleniyor.

Galatasaray - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün Antalya Belek'teki Sueno Otels'te oynanan mücadele saat 16:00'da başlıyor. Mücadele GS TV'den ve Galatasaray'ın resmi YouTube kanalından canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray 11'i belli oldu...

Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Taylan, Ömer Bayram, Falcao

113 kez karşı karşıya geldiler

Galatasaray, Altay ile daha önce 113 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 66 galibiyet aldı. Maçların 27'si beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmaların 20'si Altay üstünlüğüyle son buldu.

Galatasaray ve Altay takımı son olarak 2008-2009 sezonunda Türkiye Kupası'nın 3. Turu'nda B Grubu'nda karşı karşıya geldi. İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Galatasaray Yaser Yıldız ve Milan Baros'un golleriyle 1-2'lik galibiyet alarak ayrıldı. Altay'ın tek golünü ise Şehmus Özer kaydetmişti.

Bu sezon TFF 1. Lig'inde boy gösteren Altay, devre arasını 24 puanla 8. sırada kapadı. Ligdeki son 5 maçını kaybetmeyen İzmir temsilcisi bu maçların ikisinde galip gelirken, 3 karşılaşmada da berabere kaldı. 17 maçta 8 kez fileleri sarsan Marco Paixao, siyah-beyazlı Altay'ın en etkili ismi olarak göze çarpıyor.