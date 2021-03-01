Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Mısır'da yayın yapan Cairo24 sitesinin haberine göre; Sarı Kırmızılı ekip Aliou Dieng'in peşine düştü.

Teklif 5 milyon euro

Mısır ekibi Al Ahly'de forma giyen Malili ön libero için Galatasaray'ın 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Ayrıca oyuncunun bireysel performansına göre de sözleşmeye bonuslar ekleneceği kaydedildi. Ayrıca, Dieng'e de cezbedici bir maaşın önerildiği bilgisi verildi.

Scout ekibi hayran kaldı

Galatasaray scout ekibinin 23 yaşındaki ön liberoyu canlı izlediği ve oyuncunun performansından çok etkilendiği vurgulandı. Al Ahly, 23 yaşındaki Malili defansif ota saha oyuncusu Aliou Dieng'i 1.1 milyon euro bonservisle Cezayir kulübü MC Alger'den transfer etti. Mısır ekibi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Aliou Dieng, bu sezon forma giydiği 17 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.



