Galatasaray, Aliou Dieng için kesenin ağzını açtı

Kritik PSV Eindhoven maçı öncesi orta alanda büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray 'da transfer çalışmaları çok yoğun bir şekilde sürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in 6 numara pozisyonu için istediği ilk isim olan Aliou Dieng konusunda girişimlere hız verdi.

Takvim'in haberine göre; Scout ekibinin önerdiği ve geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Malili futbolcu için El Ahly kulübüne 4 milyon Euro'luk teklif yapıldığı öğrenildi.









Satışı gündemde

Ancak Mısır kulübünün birçok takımın gündeminde olan Dieng için 8 milyon Euro istediği belirlendi. Galatasaray yönetimi, Terim'in ısrarla istediği 23 yaşındaki futbolcuyu bitirmek için pazarlıklara devam ediyor. Mısır basını, El Ahly'nin bu sezon Aliou Dieng'i mutlaka satacağını belirtiliyor.







