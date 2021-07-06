Galatasaray, Aliou Dieng için kesenin ağzını açtı
Son dakika transfer haberi.. Kritik PSV Eindhoven maçı öncesi orta alanda büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları çok yoğun bir şekilde sürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in 6 numara pozisyonu için istediği ilk isim olan Aliou Dieng konusunda girişimlere hız verdi.
Kritik PSV Eindhoven maçı öncesi orta alanda büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray 'da transfer çalışmaları çok yoğun bir şekilde sürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in 6 numara pozisyonu için istediği ilk isim olan Aliou Dieng konusunda girişimlere hız verdi.
Takvim'in haberine göre; Scout ekibinin önerdiği ve geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Malili futbolcu için El Ahly kulübüne 4 milyon Euro'luk teklif yapıldığı öğrenildi.
İlgili Haberler
Satışı gündemde
Ancak Mısır kulübünün birçok takımın gündeminde olan Dieng için 8 milyon Euro istediği belirlendi. Galatasaray yönetimi, Terim'in ısrarla istediği 23 yaşındaki futbolcuyu bitirmek için pazarlıklara devam ediyor. Mısır basını, El Ahly'nin bu sezon Aliou Dieng'i mutlaka satacağını belirtiliyor.