Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Ali Palabıyık'ı görevlendirdi.

Süper Lig'de 2012-2013 sezonundan bu yana görev yapan FIFA kokartlı Palabıyık, bu derbiyle kariyerinde ikinci kez Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bir maçta düdük çalacak.

Galatasaray, ligde Ali Palabıyık yönetiminde çıktığı son 10 maçı da kaybetmedi. En son 17 Aralık 2017'de deplasmanda Yeni Malatya'ya 2-1 yenildi. Sonraki 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı.







