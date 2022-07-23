MENÜ

Galatasaray Ali Akman için pazarlıklara başladı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi...Galatasaray'a bir Akman daha geliyor. Eski oyuncusu Ayhan Akman'ın idari kadroda yer aldığı Sarı-Kırmızılılar'da Ayhan Akman'ın iki oğlu Hamza Yiğit ile Efe de ilk kez A Takım'la kampa katılmıştı. Şimdi de Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman gündeme geldi.

23 Temmuz 2022, Cumartesi 09:34 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray Ali Akman için pazarlıklara başladı!

Geçen sezon Frankfurt'un Hollanda takımı Nijmegen'e kiraladığı 20 yaşındaki forvet için Sarı-Kırmızılılar Alman ekibine kiralama teklifinde bulundu. Bursaspor 'da oynadığı dönemde de ismi Glatasaray için geçen Ali için Cim Bom'un tekilfinde satın alma opsiyonunun da bulunduğu, sözleşme detaylarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...