Galatasaray Ali Akman için pazarlıklara başladı!
Son dakika Galatasaray transfer haberi...Galatasaray'a bir Akman daha geliyor. Eski oyuncusu Ayhan Akman'ın idari kadroda yer aldığı Sarı-Kırmızılılar'da Ayhan Akman'ın iki oğlu Hamza Yiğit ile Efe de ilk kez A Takım'la kampa katılmıştı. Şimdi de Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman gündeme geldi.
Geçen sezon Frankfurt'un Hollanda takımı Nijmegen'e kiraladığı 20 yaşındaki forvet için Sarı-Kırmızılılar Alman ekibine kiralama teklifinde bulundu. Bursaspor 'da oynadığı dönemde de ismi Glatasaray için geçen Ali için Cim Bom'un tekilfinde satın alma opsiyonunun da bulunduğu, sözleşme detaylarının masaya yatırıldığı öğrenildi.