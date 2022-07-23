Galatasaray Ali Akman için pazarlıklara başladı!

Geçen sezon Frankfurt'un Hollanda takımı Nijmegen'e kiraladığı 20 yaşındaki forvet için Sarı-Kırmızılılar Alman ekibine kiralama teklifinde bulundu. Bursaspor 'da oynadığı dönemde de ismi Glatasaray için geçen Ali için Cim Bom'un tekilfinde satın alma opsiyonunun da bulunduğu, sözleşme detaylarının masaya yatırıldığı öğrenildi.