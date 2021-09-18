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Galatasaray Alanyaspor’u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında yarın sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı’nda yapılacak maç, saat 16.00’da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

18 Eylül 2021, Cumartesi 09:59 Son Güncelleme:
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Galatasaray Alanyaspor’u konuk edecek

Galatasaray ’ın geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberliği, Akdeniz temsilcisinin ise ikişer galibiyet ve yenilgisine karşılık 6 puanla bulunuyor.

Galatasaray’da 4 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu Alanyaspor ’a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, yarınki müsabakada sahadaki yerini alamayacak.

Son 2 maçta üstünlüğünü koruyamadı

Galatasaray, Süper Lig’deki son 2 resmi maçında 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti.

Süper Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa ve 4. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0’lık üstünlük yakaladı. Ancak bu üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı.

Son 9 resmi maçında yenilmedi

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti.

Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

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