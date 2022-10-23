Galatasaray - Alanyaspor maçını 45 bin 34 taraftar izledi

Spor Toto Süper Lig ’in 34. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılırken, ev sahibi taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Nef Stadyumu’nda müsabakayı 45 bin 34 taraftar takip etti. Galatasaraylı taraftarlar ayrıca maç öncesinde Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili 3 boyutlu koreografi gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

Konuk ekip Alanyaspor taraftarları da deplasman tribünündeki yerlerini alarak takımlarını destekledi..

İHA