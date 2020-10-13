Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 17 Ekim'den itibaren ligler ve Türkiye Kupası maçlarında localara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Galatasaray yönetimi de hazırlıklara başladı.

Galatasaray-Alanyaspor maçına kaç taraftar alınacak?

198 adet locaya sahip Türk Telekom Stadyumu, Alanyaspor karşılaşmasında yaklaşık 1.500 kişiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Aylar sonra taraftarlar, Aslantepe'ye kavuşacak, yönetim de boşta kalan locaları her maç kiralayarak, ekonomik gelir elde edecek.