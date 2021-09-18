UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0'la yenerek gruplara iyi bir başlangıç yapan Galatasaray Süper Lig'e Alanyaspor maçıyla dönüyor. Sarı-Kırmızılı takım 5. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'la Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Moralli Galatasaray, rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Bülent Korkmaz'la ilk maçını kazanan Alanyaspor ise deplasmanda puan ya da puanlar arayacak.

Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray - Alanyaspor muhtemel 11'ler...

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Candeias, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou

Galatasaray'ın geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberliği, Akdeniz temsilcisinin ise ikişer galibiyet ve yenilgisine karşılık 6 puanla bulunuyor.

Galatasaray'da 4 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, yarınki müsabakada sahadaki yerini alamayacak.

Son 2 maçta üstünlüğünü koruyamadı

Galatasaray, Süper Lig'deki son 2 resmi maçında 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti. Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve 4. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak bu üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı.

Son 9 resmi maçında yenilmedi

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti. Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Alanyaspor ile 11. randevu

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 2 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılı takımın 24 golüne, Alanya ekibi 12 golle yanıt verebildi.

İstanbul'daki maçlar

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlarda Galatasaray'ın büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 5 maçın 4'ünü kazandı, 1 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 3 gol atabildi.