Sezona fırtına gibi giren ve ilk 4 resmi maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, sonrasında oynadığı 3 maçtan galibiyet çıkartamadı ve Rangers'e kaybedip Avrupa Ligi'nden elenirken; Süper Lig'in zirve yarışında da yara aldı. Milli ara öncesinde sakatlıkları bulunan Emre Akbaba ve Saracchi ile yeni transfer Etebo iyileşirken, Taylan Antalyalı için maç saatini bekleyeceğiz. TD Fatih Terim'in Belhanda ve Feghouli'yi oynatarak kazanmak istediği basında yer bulurken, kıtalar arası yolculuk yapan Falcao yerine hücumun en ilerisinde Diagne izleyebiliriz.

İlk 4 hafta sonunda Süper Lig'in zirvesinde yer alan Alanyaspor, İzmir deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe'ye kaptırdığı koltuğu geri almak için İstanbul'da mutlak galibiyet istiyor! A Milli Takımımız ile başarılı bir Almanya maçı çıkardıktan sonra Rusya karşısında ikinci yarıya çıkmayan, Sırbistan maçında da dinlendirilen Efecan Karaca, zorlu deplasmanda arkadaşlarını yalnız bırakacak. TD Çağda Atan'ın en büyük kozları, yeni transferler Davidson ve Adam Bareiro olacak. İki isim, Alanyaspor ligde bu sezon attığı 11 golün 7'sine imza atmış durumda... Efecan'ın yokluğunda sağ kanatta Hasan Ayaroğlu'nun forma giymesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Alanyaspor ile İstanbul'da daha önce 4 kez Süper Lig maçına çıkan Galatasaray, bu 4 maçın tamamını kazandı.

- Son 2 lig maçında gol atamayan Galatasaray, Mart 2014'ten beri 3 maçlık gol sessizliği yaşamadı.

- Bu sezon, ilk 4 hafta sonunda, Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonuna giren (16 kez) ve en fazla isabetli şut çeken (32 kez) takım Alanyaspor.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray Kazanır" oldu! %28'lik kesim sarı-kırmızılı ekibin zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmasını bekliyor... %21'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.