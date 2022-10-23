Galatasaray - Alanyaspor maçı iddaa oranları

Adana Demirspor beraberliği sonrası Kayserispor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Galatasaray , Kastamonuspor'u kupada farklı geçerek moral depoladı. Sarı-kırmızılılarda göze çarpan bir eksik yok; TD Okan Buruk'un elinde bütün silahları mevcut olacak. Sol bekte Kazımcan Karataş, sol stoperde Abdülkerim Bardakcı oynayacak. "8+3 kuralı" gereği Buruk'un son Türk oyuncu tercihini Yunus Akgün ya da Barış Alper Yılmaz'dan biri yapması bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu yedekte bekleyecek... Kayseri'de sol kanatta aksayan Dries Mertens'i orta alanda görebiliriz. Fredrik Midtsjö kenara gelecek, Milot Rashica kanada geçecek. Gole en yakın ismin Bafetimbi Gomis mi, yoksa Mauro Icardi mi olacağı maç saati netleşecek.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Akdeniz Derbisi'nde Antalyaspor'u Idrissa Doumbia, Arnaud Lusamba ve Ahmed Hassan ile 3-2 geçen Alanyaspor , 10 haftayı 12 puanla 11. sırada tamamladı. TD Francesco Farioli, Zinedine Ferhat ve Oğuz Aydın'ı son haftalarda kenardan oyuna sokuyor. Orta alanda Leroy Fer ve Efkan Bekiroğlu ilk 11'e daha yakın. Sakatlığı sonrası ilk 11'in değişilmezi olan Efecan Karaca ve Portekizli Daniel Candeias hücumun kanatlarında görev yapacak. Hücum merkezinde, son 4 maçta olduğu gibi Ahmed Hassan forma giyecek. Sağ bekte Fatih Aksoy, sağ stoperde Furkan Bayır oynayacak. Eldivenler Runar Runarsson'a emanet.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın ligdeki son 5 maçının 4'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Alanyaspor deplasmanda oynadığı son 3 lig maçında gol atamadı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %70'lik kesim sarı-kırmızılı takımdan Aslantepe'de 3 puan bekliyor... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.