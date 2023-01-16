Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Antrenmanda Mathias Ross ve Kazımcan Karataş'ın doğum günleri kutlandı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda yarın saat 20.30’da deplasmanda Alanyaspor’a konuk olacak.