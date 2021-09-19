Galatasaray - Alanyaspor maçı (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0'la yenerek gruplara iyi bir başlangıç yapan Galatasaray Süper Lig'e Alanyaspor maçıyla döndü. Sarı-Kırmızılı takım 5. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'la Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Moralli Galatasaray, rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Bülent Korkmaz'la ilk maçını kazanan Alanyaspor ise deplasmanda puan ya da puanlar peşinde.

GALATASARAY - ALANYASPOR CANLI ANLATIM

Maç başladı.

3. dakikada Galatasaray'da ceza sahası dışında topla buluşan Patrick van Aanholt'un kaleyi karşıdan gördüğü pozisyondaki şutu üstten dışarı gitti.

5. dakikada Alanyaspor, etkili geldi. Davidson'un pasında hareketlenen Emre Akbaba'nın ceza sahası içi sağ çizgiden içeri çevirdiği topta son anda Luyindama, Davidson'dan önce topa müdahale etti.

5. dakikada yine sağ kanattan gelişen atakta içeri yapılan orta sonucunda ceza sahasında bu kez vuruş şansı yakalayan Davidson'un şutu Yedlin'den döndü.

9. dakikada Alanyaspor, bu kez sol kanattan etkili gelirken Davidson'un ceza sahası içinden sol ayağıyla içeri gönderdiği top kimseye değmeden sağ kanattan taca çıktı.

12. dakikada sağ kanattan Juanfran'ın ortasına Efecan Karaca'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

19. dakikada Galatasaray'da sol kanattan ceza sahası içine giren Kerem'in ortası kaleye paralel şekilde diğer kanattan taca gitti.

21. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı korneri kaleci Serkan, ceza sahası dışına uzaklaştırmıştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Morutan'ın rakibinden kurtularak sağ ayakla yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

33. dakikada sol kanatta Kerem'in ara pasında Berkan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş, kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

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Galatasaray - Alanyaspor ilk 11'ler...

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Yedekler: Fatih, Alpaslan, Babel, Mostafa Mohamed, Assunçao, Oğulcan, Ömer, Işık Kaan, Emre Kılınç, Feghouli

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou

Yedekler: Marafona, Yusuf, Mevlja, Tayfur, Ahmed, Efkan, Novais, Candeias, Eduardo, Babacar

Galatasaray'ın geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberliği, Akdeniz temsilcisinin ise ikişer galibiyet ve yenilgisine karşılık 6 puanla bulunuyor.

Galatasaray'da 4 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemiyor. Sakatlıkları süren Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, Alanyaspor karşısında sahadaki yerlerini alamıyorlar.

Son 2 maçta üstünlüğünü koruyamadı

Galatasaray, Süper Lig'deki son 2 resmi maçında 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti. Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve 4. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak bu üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı.

Son 9 resmi maçında yenilmedi

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti. Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Alanyaspor ile 11. randevu

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 2 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılı takımın 24 golüne, Alanya ekibi 12 golle yanıt verebildi.

İstanbul'daki maçlar

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlarda Galatasaray'ın büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 5 maçın 4'ünü kazandı, 1 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 3 gol atabildi.