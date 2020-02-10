Galatasaray - Alanyaspor maçı bilet fiyatları

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor.

Galatasaray açıklama yaptı...

12 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 20:30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri 10 Şubat Pazartesi günü, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulacaktır.

Biletlerini internet ve çağrı merkezinden satın alan taraftarlarımız, maç günü yoğunluğundan kaçınmak için biletlerini Biletix perakende satış noktalarından temin edebilirler.

Not: Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2020-2021 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.