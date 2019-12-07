Galatasaray - Alanyaspor canlı izle (GS - Alanya canlı yayın)

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor.

Hafta arası Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar, Alanyaspor maçını kazanıp moral bulmak isterken konuk ekip ise Galatasaray'ı deplasmanda geçmenin peşinde.

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Maç başladı.

3. dakikada Alanyaspor'da Yacine Bammou'nun rakibinden sıyrılıp çektiği şut Muslera'nın üzerine gitti.

5. dakikada Galatasaray, sağ kanattan Ömer Bayram ile bir serbest vuruş kullandı. Ömer'in ortasında Adem'in kafa vuruşu ağlarla buluşurken VAR incelemesi sonrası pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi ve gol iptal edildi.

PENALTI | Galatasaray'da Jean Michael Seri'nin savunma arkasına attığı topu Mariano, içeri çevirmek istedi fakat N'Sakala'nın elle yaptığı müdahale sonrası Sarı-Kırmızılılar, penaltı kazandı.

GOL | 20. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Younes Belhanda topu ağlara gönderdi.

SARI KART | 22. dakikada Alanyaspor'da Siopis, Adem Büyük'e yaptığı faul sonrası karşılaşmadaki ilk sarı kartı gördü.

SARI KART | 32. dakikada Fabrice N'Sakala'ya yaptığı faul sonrası Galatasaray'da Jean Michael Seri, sarı kart gördü.

Galatasaray'dan üst üste fırsatlar!

40. dakikada Galatasaray'da sol kanatta topu taşıyan Nagatomo, ceza sahası içine sol çizgide Ömer Bayram'a pasını verdi. Ömer'in içeri çevirdiği topa altı pas üzerinden Lemina vuruşunu yaparken Marafona köşeden topu başarılı şekilde çıkardı.

41. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası dışına açılırken Belhanda'nın yaptığı etkili vuruşu yine Marafona çıkardı.

45+1. dakikada Alanyaspor, Junior Fernandes ile etkili geldi. Fernandes, sol kanattan topu taşıdıktan sonra ceza sahası içi sağ çaprazındaki Bammou'yu gördü fakat onun vuruşunda Marcao topun önüne yatarak müdahalesini yaptı.

45+2. dakikada Alanyaspor'da Efecan Karaca, ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşurken tehlikeli pozisyonda yaptığı vuruş yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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Galatasaray - Alanyaspor ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Ömer Bayram, Belhanda, Lemina, Adem

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Selçuk, Falcao, Jimmy, Emin, Taylan, Emre Mor

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Bammou

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Mücadele ettiği Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takımın, ligde beşer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgisi bulunuyor.

Haftaya 20 puanla 8. sırada giren Galatasaray, 13 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan toplayan Akdeniz temsilcisini ağırlayacak.

Beş oyuncunun sakatlığı bulunuyor

Galatasaray’da 5 futbolcu, sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor’a karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte aşil tendonundaki ağrıdan dolayı uzun süredir takımdan ayrı kalan Radamel Falcao’nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Florin Andone, Christian Luyindama, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli, yarınki müsabakada görev yapamayacak. Uzun süreli sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan ancak lisansı çıkarılmayan Emre Akbaba da karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Sakatlıkları geçen Şener Özbayraklı ve Mario Lemina, Alanyaspor maçının kadrosunda yer alabilecek.

İki futbolcu kart ceza sınırında

Galatasaray’da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda 15. haftadaki MKE Ankaragücü müsabakasında forma giyemeyecek.

Son 4 resmi maçı kazanamadı

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakada galibiyet alamadı.

Son galibiyetini 9 Kasım’da Süper Lig’de Gaziantep FK’ye karşı elde eden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 4 karşılaşmada ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Söz konusu süreçte Süper Lig’de Medipol Başakşehir’e 1-0, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor’a 2-0 yenilen Galatasaray, ligde Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Gol yollarında sıkıntı yaşıyor

Sakatlıkları nedeniyle santrforları Radamel Falcao ve Florin Andone’den yararlanamayan Galatasaray, gol yollarındaki etkisiz görüntüsüyle dikkati çekiyor. Süper Lig’de 13 müsabakada 14 gol atan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 5 müsabakada 1 kez ağları havalandırabildi. TFF Süper Kupa maçında 1 gol atan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki tek maçta ise gol sevinci yaşayamadı.

Bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 16 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekibin gol ortalaması 0,8 oldu.

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig’de 7. kez karşılaşacak

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor İstanbul’da yapacakları maçla Süper Lig’de 7. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan maçlardan ilk 5’ini kazanıp, sonuncusunda berabere kalan Galatasaray, rakibine mağlup olmadı. Geride kalan 6 maçta sarı-kırmızılı takımın 20 golüne, Alanya ekibi 6 golle yanıt verebildi.

Geçen sezon İstanbul’daki maçı Galatasaray 6-0 kazandı, Alanya’daki müsabaka 1-1 tamamlandı.