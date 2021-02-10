Galatasaray - Alanyaspor (CANLI)

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle zirveye yerleşen Galatasaray, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Sarı-Kırmızılı ekip, çeyrek final maçında Alanyaspor'u konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmayı kazanan taraf, yarı finale yükselecek. Zorlu mücadele öncesi takımda 3 eksik var. Feghouli ve Saracchi sakatlıkları Arda da tedbirli olarak PFDK’ya verildiği için bugün forma giyemiyor. Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, bu sezon 2. kez karşı karşıya geliyor. Süper Lig’in ilk yarısında yine Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçı Alanyaspor 2-1 kazanmıştı. İki takım çeyrek final müsabakasını geçirdikten 10 gün sonra bu kez Alanya’da Süper Lig maçında karşılaşacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

3' Galatasaray formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkan Yedlin, sağ kanattan çizgiye kadar indi ve ortasını açtı. Araya giren Alanyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

8' Marcao'nun pasında topla buluşan Emre Taşdemir, sol kanattan orta yapma şansı buldu ancak Emre'nin ortasını Marafona almayı başardı.

11' Galatasaray hızlı çıktı. Belhanda'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Babel, bekletmeden ortasını yaptı, top yine Marafona'da kaldı.

13' Emre Kılıç orta sahadan serbest vuruş kullandı. Mohamed'in yükseldiği top Alanyaspor defansından sekti. Onyekuru'nun gelişine yaptığı şut farklı şekilde auta çıktı.

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Galatasaray - Alanyaspor maçı ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Kılınç, Belhanda, Onyekuru, Babel, Mohamed

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Fatih, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar

Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı’nda oynanan müsabaka, saat 20.45’te başladı. Hakem Abdulkadir Bitigen’in yönettiği karşılaşma, A Spor’dan yayımlanıyor.







