Sarı-Kırmızılı kulüp, Alan’ın yanı sıra İngiltere Championship takımlarından Swansea’de forma giyen Wilfried Bony’yi kadrosuna katmak istiyor. Fildişi Sahilli futbolcunun transferini yürüten isimlerin, Swansea City adına Türk menacer Kerem Solmaz ve İngiliz menacer Andy Duncalf olduğu, Swansea cephesinde ise görüşmeleri yürüten kişinin Christopher Farnell olduğu belirtildi. Tarafların görüşmesinde sona yaklaşıldığı da detaylar arasında.

Transferin bonservis bedeli olmadan bitmeye yakın olduğu ifade edilirken, futbolcunun kulübünden aldığı yıllık ücretten daha azını Galatasaray için kabul ettiği de vurgulandı. 2013’te Hollanda ligi takımlarından Vitesse’den Premier Lig’e geldiğinden bu yana Swansea City, Stoke City ve Manchester City formaları giyen Bony’yi yüksek maaşından dolayı elden çıkarmayı planlayan Swansea’nin yakında Fildişili oyuncunun Galatasaray’a transferini açıklaması bekleniyor. Taraflar, bedelsiz olarak kiralama yolunu da tercih edebilir.

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