Aslan, uzatmalı aşkı Alan Carvalho’nun transferinde artık sona yaklaştı. Sarı-Kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile idari menacer Şükrü Hanedar, önceki gece bu transferi bitirmek için Dubai’ye geçti.

Gün içinde girişimlerde bulunan ikilinin, en kısa süre içinde 29 yaşındaki futbolcuyu Türkiye’ye getirmesi bekleniyor. Galatasaray’ın, Alan için Çin kulübü Guanghzou’ya 3 milyon Euro bonservis bedeli, oyuncuya da imza parasıyla beraber yıllık 4 milyon Euro garanti ücret ödeyeceği belirtiliyor.

Kanatlarda da oynayabiliyor

Guangzhou’dan önce Avusturya’da Salzburg, ülkesinde de Fluminense formaları giyen Alan Carvalho, bugüne kadar çıktığı 287 resmi maçta 163 gol, 66 asistlik performans sergiledi. Sambacı, hem ileri uçta hem de kanatlarda görev yapabiliyor. Son vuruşlarda başarılı olduğu kadar, top sürme, adam eksiltme, hız ve teknik gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor.