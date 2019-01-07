Galatasaray forvetine kavuşuyor. Eren Derdiyok’u Antalya kampına götürmeyen Sarı-Kırmızılılar’da ilk transfer Alan Carvalho olacak.

Yönetim Brezilyalı oyuncuyla her konuda anlaşmaya varırken, Çin kulübüyle Alan’ın bağlarını kopartmasını bekliyordu. Alan, bu sorunu çözdü.

Belgelerin yetişmesi halinde Galatasaray’ın kurmayları, bugün müjdeyi vermeyi planlıyor, KAP hazırlığı yapılıyor.

Alan ile 3.5 senelik bir kontrat imzalayacak olan Cim Bom, oyuncuya senelik 3 milyon Euro ödeyecek. Bir miktar da imza parası yıllara bölünerek verilecek.

29 yaşındaki Sambacı’nın Antalya kampına yetişmesi ise zor gözüküyor.

10 Ocak’ta bekleniyor

Çünkü kulübün beklentisi, Alan’ın 10 Ocak’ta Türkiye’ye ayak basması. Kamp da 12 Ocak’ta bitecek. Galatasaray’ın bu transferdeki artısı ise başarılı forvetin hazır olması.

Çin’de sezon yeni bittiği için Alan fizik olarak iyi durumda.

Öte yandan Çin basını, Guangzhou’nun Alan’ın yerine Brugge’den Wesley’i alacağını ve 25 milyon Euro ödeyeceğini yazdı.