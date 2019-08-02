Galatasaray - Akhisarspor Süper Kupa maçı biletleri satışa çıkıyor

Biletler, bugün saat 11.00'de www.passo.com.tr, PASSO Mobil Uygulaması ve aşağıda belirtilen diğer satış kanallarından satışa sunulacaktır.

Akhisarspor taraftarlarına Kapalı ve Kuzey Tribünler; Galatasaray taraftarları için ise Maraton ve Güney Tribünleri tahsis edildi. Müsabakada sadece e-bilet satışı yapılacak olup, kişi başı bilet satın alma limiti 3 (üç) adet olarak belirlenmiştir. Bilet satışlarına ait diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Bilet fiyatları:

Akhisarspor tribünleri

Kapalı Tribün: 100 TL

Kuzey Tribün: 50 TL

Galatasaray tribünleri

Maraton Tribünü: 100 TL

Güney Tribünü: 50 TL

Bilet satış ve transfer kuralları:

Akhisarspor:

Akhisarspor taraftarlarına ayrılan tribünlerden Akhisarspor logolu Passolig kartı olmak koşuluyla Galatasaray logolu Passolig Kart sahipleri hariç diğer tüm takımların logosu bulunan Passolig Kart sahipleri bilet satın alabilir.

Akhisarspor logolu Passolig kartı olmak koşuluyla Galatasaray logolu Passolig Kart hariç diğer tüm logolu Passolig Kartlara bilet transferi yapılabilir.

Hem Akhisarspor hem de Galatasaray logolu Passolig Kart sahipleri müsabakaya herhangi bir tribünden bilet satın alamaz ya da bu kişilere transfer yapılamaz.

Galatasaray:

Galatasaray taraftarlarına ayrılan tribünlerden Galatasaray logolu Passolig kartı olmak koşuluyla Akhisarspor logolu Passolig Kart sahipleri hariç diğer tüm takımların logosu bulunan Passolig Kart sahipleri bilet satın alabilir.

Galatasaray logolu Passolig kartı olmak koşuluyla Akhisarspor logolu Passolig Kart hariç diğer tüm logolu Passolig Kartlara bilet transferi yapılabilir.

Hem Akhisarspor hem de Galatasaray logolu Passolig Kart sahipleri müsabakaya herhangi bir tribünden bilet satın alamaz ya da bu kişilere transfer yapılamaz.

Satış noktaları

Akhisarspor:

· www.passo.com.tr

· PASSO Mobil Uygulaması

· N-Kolay Satış Noktaları

· 0850 724 33 44 numaralı Passolig Çağrı Merkezi

· Spor Toto Akhisar Stadyumu Passolig Gişeleri

· Ankara Eryaman Stadyumu Passolig Gişeleri

Not: Müsabaka günü stadyum gişelerinden Passolig Kart başvurusu ve bilet satışı yapılmayacak olup sadece Tek Geçişlik Passcard teslimatı yapılacaktır.

Galatasaray:

· www.passo.com.tr

· PASSO Mobil Uygulamas

· N-Kolay Satış Noktaları

· 0850 724 33 44 numaralı Passolig Çağrı Merkezi

· Türk Telekom Stadyumu Passolig Gişeleri

· Ankara Eryaman Stadyumu Passolig Gişeleri

Not: Müsabaka günü stadyum gişelerinden Passolig Kart başvurusu ve bilet satışı yapılmayacak olup sadece Tek Geçişlik Passcard teslimatı yapılacaktır.

Engelli Tribünü biletleri

· Engelli Tribünü biletleri, tribün kapasitesi ile sınırlıdır. Engelli Tribünü girişleri için de Passolig Kart zorunluluğu bulunmaktadır.

· İlgili tribüne ait bilet yüklemeleri Ankara Valiliği tarafından organize edilecektir.

· Engelli Tribünü biletleri transfer edilemeyecektir.

Diğer bilgiler

· 7 yaş ve üzeri için Passolig Kart ve bilet zorunludur.

· 7 yaş altı çocuklar ebeveynleri ile karşılaşmaya giriş yapabilirler.

· Passolig Kart başvuruları www.passolig.com.tr adresinden ya da stadyum gişelerinden yapılabilir.

· Gişe çalışma saatleri hafta içi 09:00-18:00, hafta sonu 09:00-18:00 saatleri arasındadır. Maç günü gişeler karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar açık kalacaktır.

· Passolig Kartı eline ulaşmayan taraftarların maç saatinden 2 saat öncesine kadar tek geçişlik kartlarını stadyum gişelerinden teslim almaları gerekmektedir. Passo Mobil Uygulaması'nı akıllı telefonlarına yükleyen taraftarlar akıllı telefonlarını kullanarak karşılaşmaya tek geçişlik kart almadan giriş yapabilirler.

· Maç günü stadyum gişelerinden Passolig Kart teslimatı ve satışı yapılmamaktadır.

· Kapı açılış saatlerine Emniyet Güçleri karar verir. Aksi bir durum olmadığı takdirde maç saatinden 3 saat önce açılır.