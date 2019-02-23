Galatasaray, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında yarın sahasında Akhisarspor’la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

23 Şubat 2019, Cumartesi 22:40
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Galatasaray, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maç öncesindeki tek antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan son maçta tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda çalışma yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, yarın oynayacağı Akhisarspor karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.

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