Galatasaray - Akhisarspor (CANLI)

Sezonu çifte kupayla kapatarak gövde gösterisi yapan Galatasaray, yeni sezona da bir başka kupayla başlamak için Akhisarspor karşısına çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Süper Kupa maçında Akhisarspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-Kırmızılı ekibin mutlu sona ulaşması halinde Fatih Terim, 20. kupasını kaldırmanın gururunu yaşayacak. Galatasaray'da yeni transferler Seri, Babel, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük ilk 11'de sahaya çıktı.

**Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı ve mücadele başladı**

11. dakikada Jimmy Durmaz'ın harika pasında Selçuk İnan boş pozisyonda net bir vuruş yapamadı. Gökhan Değirmenci, rahat bir şekilde topu kontrol etti.

Mücadelenin ilk tehlikeli atağı 13. dakikada geldi. Erhan'ın ortasına çok iyi yükselen Burhan Eşer, Luyindama'nın önünden vuruşunu yaptı, top direkten auta çıktı.

30. dakikada Jimmy'den sert bir şut geldi. Maçın başından beri etkili bir oyun ortaya koyan İsveç'li futbolcu, ceza sahasının gerisinden muhteşem bir vuruş yaptı. Gökhan'ın uzanamadığı top, az farkla auta çıktı.

İlk sarı kart 33. dakikada çıktı. Babel'e sert bir müdahelede bulunan Bjarnason, Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray penaltı bekledi

34. dakikada Galatasaray penaltı bekledi. Mariano'nun pasında ceza sahasında Nagatomo, Tolga Ünlü'nün müdahelesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular penaltı beklerken, Meler penaltıya sebep verecek bir sebep olmadığını belirtti ve oyun devam etti.

Sessizliği Belhanda bozdu

Galatasaray, 39'da öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Belhanda, topu Seri'ye gönderdi. Fildişi'li futbolcu tek pasla Belhanda'yı buluşturdu. Ceza sahasının hemen önünde topu çok iyi bir şekilde önüne çeken Belhanda, muhteşem bir şut yolladı ve takımını 1-0 öne geçti.

Golün hemen ardından Adem Büyük golü denedi. Nagatomo'nun pasında topu önüne alan Adem şutunu attı, az farkla auta çıktı. 42. dakikada Adem'in golü ofsayta takıldı. Selçuk'un ortasına iyi yükselen Adem Büyük, kafayla topu ağlara gönderdi fakat ofsayt sebebiyle gol geçersiz sayıldı.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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İkinci yarı başladı

13. dakikada direğe takılan Burhan, ikinci yarının başında da tehlike oluşturdu. Rotman'ın ortasına çok iyi yükselen Burhan, kafa vuruşunu yaptı. Muslera, son anda topu kornere çeldi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk, Jimmy Durmaz, Belhanda, Adem Büyük, Babel

Akhisarspor: Gökhan, Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Bjarnason, Rotman, Aykut, Vrsajevic, Burhan, Erhan

Galatasaray - Ahisarspor maçı hangi kanalda?

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, saat 21.30'da başladı ve ATV ekranlarından naklen şifresiz olarak yayınlanıyor.