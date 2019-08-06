Sezonu çifte kupayla kapatarak gövde gösterisi yapan Galatasaray, yeni sezona da bir başka kupayla başlamak için Akhisarspor karşısına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, Süper Kupa maçında Akhisarspor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu maçın provalarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam eden Galatasaray, bugün Başkent’e geçerek kampa girecek. Teknik patron Fatih Terim ise geçen sezondan kalan men cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, ligin ikinci haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında da tribünde oturarak cezasını tamamlayacak.

Galatasaray - Ahisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

7 Ağustos çarşamba günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV'den naklen şifresiz olarak ekranlara gelecek. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi ise Fanatik.com.tr'de olacak.

Düdük Halil Umut Meler'de

Halil Umut Meler'in yöneteceği Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesinde VAR olarak Abdülkadir Bitigen, AVAR olarak ise Ali Şansalan ve Bahattin Duran görev yapacak.

Fatih Terim cezalı

PFDK, geçtiğimiz sezonun 33. haftasında oynanan Galatasaray-Başakşehir maçında rakip takım antrenörüne saldırı nedeniyle Fatih Terim'e üç maç ceza vermişti. Geçen sezonun son haftasında oynanan Sivasspor maçında yer almayan Terim, Akhisar ve ligin ilk haftasında oynanacak Denizli maçı ile cezasını tamamlayacak, ikinci haftadaki Konya maçı ile kulübedeki yerini alacak.

Maçın saati değişti

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinin saatinin değiştiği açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saatinin 21.30'a alındığı belirtildi.

Galatasaray'dan 8 transfer

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Galatasaray, kadrosuna Okan Kocuk, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Emre Mor ve Ryan Babel'i kadrosuna kattı. Panathinaikos ile yapılan özel maçta sakatlanarak oyunu terk eden Jimmy Durmaz’dan iyi haber geldi. Türk asıllı İsveçli futbolcunun, Akhisarspor ile yapılacak Süper Kupa Finali’nde takımdaki yerini alabileceği belirtildi. Yunan ekibi karşısında iyi bir görüntü çizen tecrübeli futbolcuyu teknik kadronun ilk 11’de oynatmayı planladığı bildirildi.

Akhisar'da lisans krizi

Akhisarspor, Galatasaray’la oynayacağı Süper Kupa finali öncesi lisans krizi yaşıyor. Süper Lig’de geçen sezon içinde yollarını ayırdığı teknik direktör Cihat Arslan ve ekibine olan yaklaşık 600 bin TL tutarındaki kesinleşmiş borcu nedeniyle transfer yasağı alan Akhisar, yeni transferlerden Ergin Keleş ve Uğur Arslan Kuru’nun lisanslarını henüz çıkaramadı. Ergin ve Uğur forma giyemeyecek.