Galatasaray Adası sökülüyor

İmara aykırı yapılaşma gerekçesiyle, 2 sene önce üzerindeki kaçak yapıların yıkıldığı Galatasaray Adası’nda söküm çalışmaları başladı. Boğazda kötü görüntü oluşmasını önlemek amacıyla adanın yan kısımlarının kapatıldığı görülürken, çalışmalar havadan görüntülendi.

İlerleyen zamanlarda moloz yığını olarak duran kısımların da sökülerek kaldırılması bekleniyor. Galatasaray Yönetimi ise çalışmaların tamamlanmasının ardından ada faaliyetlerinin yeniden hayata geçirilmesi ve işletmenin kulüp tarafından yapılması için girişimlerde bulunulacak ve süreç takip ediliyor.

Ada hakkında tarihi detaylar

■ Beşiktaş ilçesine bağlı Kuruçeşme semtinin 165 metre açığında bulunuyor.

■ 1872 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Saray Başmimarı Serkis Kalfa’ya hediye edildi.

■ 1. Dünya Savaşı sonrası Serkis Kalfa’nın varisleri, ‘Şirket-i Hayriye Vapur İşletmesi’ne kiraladı.

■ Uzun yıllar kömür deposu olarak kullanıldı.

■ 1957 yılında Galatasaray Spor Kulübü tarafından satın alınarak sosyal tesis yapıldı.

■ Yıkım kararı alınana kadar kulüp ve işletmeci iş adamı arasında sıkıntılar yaşandı.