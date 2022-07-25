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Galatasaray Adası masraflarını yöneticiler üstlendi

Galatasaray Adası’nın Milli Emlak’ta yer alan parsellerinin tapuları alınırken Dursun Özbek ve 3 kurmayı adadaki yenileme masraflarını üstlendi.

25 Temmuz 2022, Pazartesi 07:28 Son Güncelleme:
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Galatasaray Adası masraflarını yöneticiler üstlendi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Adası’nın Milli Emlak’ta yer alan parsellerinin tapularını almıştı. Bu paralelde Özbek ve 3 kurmayının adadaki yenileme masraflarını bizzat üstlendiği ortaya çıktı. Yani yapılan çalışmalar için kulübün kasasından para harcanmadığı bilgisine ulaşıldı.

Ozan Kabak’tan sıcak para

Aslan’ın eski yıldızı Ozan Kabak, önceki gün 5 milyon Euro bedel ile Almanya Bundesliga ekibi Schalke’den, Hoffenheim’a transfer oldu. Bu transfer sonrasında da Sarı-Kırmızılılar’ın kasasına sıcak para girişi oldu. Aslan, bu satışla birlikte 22 yaşındaki oyuncu için 350 bin Euro’luk yetiştirme bedeli kazandı.

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