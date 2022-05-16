Spor Toto Süper Lig ’in 37. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11’ine göre Adana ekibi karşısında 4 değişiklik yaptı.

Torrent; Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Cicaldau ve Mustafa Muhammed’in yerine Marcao, Erick Pulgar, Halil Dervişoğlu ve Bafetimbi Gomis’e görev verdi. Galatasaray’da Alpaslan Öztürk ve Omar Elabdellaoui sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı. Sarı-Kırmızılılarda ayrıca Arda Turan, Inaki Pena ve Olimpiu Morutan da kadroya alınmadı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ligin 36’ncı haftasında oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11’ine göre Galatasaray karşısında 4 değişikliğe gitti. İtalyan çalıştırıcı, İsmail Çokçalış, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul ve Sinan Kurt’un yerine Semih Güler, Deli, Alper Uludağ ve Vargas’a ilk 11’de şans tanıdı.

Adana Demirspor, Nef Stadyumu’nda sahaya; Muric, Semih Güler, Deli, Samet Akaydın, Alper Uludağ, Gökhan İnler, Bjarnason, Yunus Akgün, Vargas, Belhanda, Balotelli ilk 11’i ile çıktı.