Galatasaray , Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. 2 maçtır kazanamayan Aslan, bu sezon son kez Nef Stadı’nda oynayacağı maçı kazanıp taraftarlarına galibiyetle veda etmenin peşinde olacak. 5 maçtır kaybeden Mavi Şimşekler ise kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılılar, 13 galibiyet, 9 berberlik, 14 mağlubiyetle 48 puan topladı ve 13. sırada bulunuyor. Adana ekibi ise 14 galibiyet 10 berberlik ve 12 yenilgi ile aldığı 52 puanla 9. sırada yer alıyor.

Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Adana Demirspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray - Adana Demirspor muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Mohamed

Adana Demirspor: Muric, İsmail, Samet, Tayyib, Rassoul, Gökhan, Sinan, Belhanda, Bjarnason, Yunus, Balotelli

Mohamed, 7 maçtır boş geçiyor

Aslan'ın golcüsü Mostafa Mohamed, çıktığı son 7 lig maçında gol sevinci yaşayamadı. Bu anlamda bugün de Adana Demirspor karşısında ilk 11'de başlayacak olan Mısırlı, gol sevinci yaşamak istiyor. 24 yaşındaki santrforun, daha önce ligde üst üste sekiz karşılaşmayı boş geçtiği bir dönem olmadı.

Cim Bom'dan 7'de7!

Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor'u konuk ettiği son 7 maçta rakibine karşı önemli bir üstünlük kurdu. Cim Bom, bu süreçte oynadığı tüm karşılaşmaların tamamını kazandı. Aslan, rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

Demir'in yüzü İstanbul'da gülmüyor

Mavi Şimşekler, İstanbul takımlarına karşı gösterdiği performans ile hayal kırıklığı yarattı. Adana Demir, İstanbul'da oynadığı son 24 Süper Lig maçından yalnızca bir galibiyet çıkarabildi. Adana temsilcisi, kalan 23 karşılaşmada ise 3 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesinde Fernando Muslera, Patrick van Aanholt ve Ryan Babel sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri halinde 38. haftada deplasmandaki Antalyaspor maçında görev alamayacak.

İç sahada 6 kez kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 18 karşılaşma çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet alabildi. Aslan 3 kez berabere kalırken, 6 kez de rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray evinde son olarak Sivasspor ile karşılaştı ve öne geçmesine rağmen 3-2'lik skorla kaybetti. Aslan, Adana Demirspor karşılaşmasıyla bu sezon evindeki son maçını oynayacak.