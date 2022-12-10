Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı Antalya kampıyla değerlendiren Galatasaray , Adana Demirspor ile bir hazırlık maçı oynayacak. Sakatlıklar ve Dünya Kupası sonrası tatile çıkan oyuncular nedeniyle eksik bir kadroyla mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılı ekipte, özellikle gençlerin ortaya koyacağı performans büyük merakla bekleniyor. Galatasaray, dün ilk yarım saati basın mensuplarına açık olan antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Cim Bom, 16 Aralık'ta da Toulouse ile kozlarını paylaşıp, İstanbul'a dönecek.

Galatasaray-Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu akşam oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Adana Demirspor hazırlık maçı D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Rashica ayrı çalıştı

Sarı-Kırmızılı ekibin dün yapılan antrenmanında sakatlıktan çıkan Milot Rashica, takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Genç oyunculardan Hamza Akman da hafif sakatlığı sebebiyle bireysel olarak çalıştı.

Baran Aksaka'ya Bulgarlar talip

Galatasaray'da yavaş yavaş yıldızını parlatan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Aksaka'ya sürpriz bir talip çıktı. Annesi Bulgaristan Türk'ü olan ve Bulgar vatandaşlığı da bulunan genç yeteneğe, Bulgaristan U21 Milli Takımı'nın davet gönderme kararı aldığı öğrenildi. Bulgaristan Futbol Federasyonu, Baran Aksaka'nın kendi bayrağı altında mücadele etmesini istiyor. Alt yaş gruplarında hiç Milli formayı giymeyen Baran'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da teklif alıp almayacağı merak konusu.

Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu:

Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjø, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Enes Emre Büyük

Gakatasaray'da tedavisi süren Sergio Oliveira ve Dünya Kupası’nda görev yapan futbolcular ilerleyen günlerde Antalya kampına dahil olacak.