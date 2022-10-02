Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında fırsat tepti

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray , zorlu Adana Demirspor deplasmanına mutlak zafer için çıktı. Sarı-Kırmızılılar, özellikle konuk olduğu maçlarda çarpıcı bir performans sergilerken, 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplamış ve bu alanda lider olmuştu. Rakip fileleri 5 kez havalandıran, kalesinde 2 gol gören Cim Bom, bu kez sahadan golsüz beraberlikle ayrılmaktan kurtulamadı. Sarı-Kırmızılılar, ayrıca Mavi Şimşekler'i devirseydi eğer ligde zirveye oturacaktı. Fakat Aslan, bir topunun direkten döndüğü, rakibinin son 26 dakikayı 10 kişi oynadığı maçta bir türlü golü bulamadı.

Seri 6 maça çıktı

Puanını 17 yapan Aslan, Başakşehir ve Adana Demir'in ardından 3. sırada yer aldı. Öte yandan Buruk'un öğrencileri, yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı. İkinci haftada evinde Giresunspor’a yenildikten sonra mağlup olmayan Cim Bom, Ümraniyespor, Gaziantep, Kasımpaşa ve Konyaspor'u devirirken, Trabzonspor 'un yanı sıra Adana Demir ile de berabere kalmış oldu.

Mertens elinden geleni yaptı

Sarı Kırmızılı forma altında bu sezon 7 maçta forma giyen Dries Mertens, henüz golle buluşamamıştı. Skora katkı yapamamasına rağmen saha içinde ortaya koyduğu futbolla göz dolduran tecrübeli futbolcu, Adana deplasmanında da elinden geleni yaptı. İlk devrede kaleci Ertaç Özbir'i geçmekte zorlanan Belçikalı oyuncu, 78. dakikada ise Sacha Boey'in pasında kale önünde net bir fırsatı kaçırdı. Mertens'in şutu, direkten auta giderken, yıldız oyuncu da bu pozisyonun ardından kenara alındı.

Gomis yine boş geçti

Galatasaray bu sezon Süper Lig’de oynadığı 7 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırmıştı. Sarı-Kırmızılılar'da bu gollerin 4’ü Bafetimbi Gomis’ten gelmişti. Fransız yıldız, dün akşam da zorlu Adana Demir deplasmanında da takımının en önemli gol silahlarından biri olarak sahaya çıktı. Fakat SarıKırmızılı oyuncular, orta alanda 37 yaşındaki futbolcuyu topla pek buluşturamayınca Gomis de etkisiz kaldı.

Tek isabetli pas!

İlk 6 maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, Konyaspor mücadelesini boş geçerken, Mavi Şimşekler karşısında da fileleri havalandıramadı. Aslan'ın hocası Okan Buruk, 57. dakikada öğrencisini kenara alırken, yerine Juan Mata dahil oldu. Bu arada Gomis, sahada kaldığı süre içerisinde rakip kaleye tek bir şut bile atamazken, topla buluşma konusunda da epey zorlandı. Gomis, 57 dakika boyunca sadece 4 kez topla buluşurken, yalnızca 1 isabetli pas gönderebildi, girdiği tek ikili mücadeleyi de kaybetti.

Leo Dubois ilk kez

Yaz transfer döneminde takıma katılan Leo Dubois, sezonun ilk bölümünde Sacha Boey'in yükselen performansı nedeniyle yedek kalmıştı. Fransız sağ bek, dün de Adana Demirspor karşısında ilk kez resmi bir mücadelede sahaya 11'de çıktı. Van Aanholt'un yedeğe çekilmesiyle sol beke geçen 28 yaşındaki oyuncu, burada başarılı bir performans sergiledi. Savunmada elinden geleni yapan Dubois, hücuma da katkı verdi.

Nelsson bildiğiniz gibi

Aslan'ın savunmadaki sigortası Victor Nelsson, Adana Demir maçında da göz doldurdu. 23 yaşındaki stoper, özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekerken, rakip takım oyuncularına da göz açtırmadı. Sarı-Kırmızılılar, Mavi Şimşekler karşısında kalesini gole kapatırken, Danimarkalı da harika oynadı.

Kerem Aktürkoğlu fire vermedi

Sarı kart ceza sınırında yer alan 23 yaşındaki futbolcu, Adana Demir karşısında hata yapmadı. Milli oyuncu, mücadeleyi kart görmeden tamamladı ve gelecek hafta Kayseri deplasmanında forma giyebilecek. Öte yandan Kerem, zorlu karşılaşmada oynadığı futbolla vasatı aşamadı