Galatasaray, acil stoper arıyor

Galatasaray'da Denizlispor karşısında alınan 2-0’lık yenilgide Marcao’nun kırmızı kart görmesi sonucunda maçın son bölümlerinde oyuna dahil olan Ahmet Çalık, performansıyla sınıfta kalmıştı.
Yabancı kontenjanı nedeniyle Ozornwafor’u da kiralamayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, alternatif stoper arayışlarına hız verdi.
Galatasaray Yönetimi’nin ilk hedefi yerli bir savunmacı almak. Eğer Diagne, Mitroglou ve Ozornwafor da kısa süre süre içerisinde kulüpten ayrılırsa tecrübeli bir yabancı ile de anlaşma sağlanabilir.