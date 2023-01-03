Ligin son bölümünde yakaladığı çıkışla 5 maçlık galibiyet serisi yapan Galatasaray , Ankaragücü maçına odaklandı. Perşembe günü sahasında Başkent ekibini konuk edecek Sarı Kırmızılılar, bu maçı da kazanarak Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maça 6'da 6 ile gitmeyi hedefliyor.

7 MAÇIN 6'SI İSTANBUL'DA

Dünya Kupası'nın ardından sıkışan maç trafiği nedeniyle hareketli geçecek ligde fikstür avantajı bulunan Galatasaray , sıradaki 7 maçın 6'sını İstanbul'da oynayacak. Bu süreçte 5 maçı iç sahada oynayacak Sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe ve Giresunspor deplasmanlarına gidecek. Fenerbahçe maçı için şehir değiştirmeyecek Galatasaray, 12 Şubat'ta Gaziantep FK ile oynayacağı maça kadar sadece Giresun'a seyahat edecek.









ICARDI'NİN DURUMU BELLİ DEĞİL

Galatasaray'da Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Mathias Ross sakatlıklarından dolayı Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Dün antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Mauro Icardi'nin ise maçta süre alıp almayacağı maç gününde belli olacak. Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Sivasspor maçında cezalı duruma düşen Sacha Boey ile Sergio Oliveira da MKE Ankaragücü maçında görev alamayacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

SAKATLIK PROBLEMİ

Okan Buruk, geniş bir kadroya sahip olmasına rağmen sakatlıklar nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Kazımcan Karataş'ın İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının yanı sıra Emre Taşdemir'in de sakatlığının nüksetmesi savunmanın solunda sıkıntı yarattı. Ankaragücü maçında sol bekte Van Aanholt'un oynaması bekleniyor.









OKAN BURUK'UN TEPKİSİ ÇEKTİ

Galatasaray'ın Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor maçının 89. dakikasında oyundan çıkarken sarı kart gören Torreira, Sivasspor maçında cezalı duruma düşmüştü. Yavaş hareketleri ve sahayı hakemin istediği yerden terk etmediği için sarı kart gören Torreira, kenara gelmesinin ardından Okan Buruk'un tepkisini çekti. Bir hayli kızgın olduğu gözlenen Buruk, öğrencisine kartın sebebini sorarken ikili arasında kısa süreli bir diyalog gerçekleşti.

"HİÇBİR YERE GÖTÜRMÜYORUZ"

Lucas Torreira'nın oyundan çıkarken gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmesiyle alakalı da konuşan Buruk, "Sinirlenmemin nedeni, kolay bir şekilde kart gördü. Hakemin diğer taraftan çıkartmak istedi, onun ortadan çıkacağım demesi, kart gördü ve cezalı duruma düştü. Buna sinirlendim. Bazen oyuncular plan yapar. Onla ilgili şeyimiz de yok. Bu hafta cezalı durma düştü. Cezalı olan hiçbir oyuncuyu hiçbir yere götürmüyoruz. Burada kalıp antrenman yapıyor. Burada kalıp diğer arkadaşlarla birlikte antrenman yapacak" ifadelerini kullanmıştı.

TORREIRA ANKARAGÜCÜ MAÇINDA YOK

Torreira, 29 Aralık Perşembe günü Sivasspor ile oynanan karşılaşmada takımını yalnız bırakırken sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray, Lucas Torreira'nın ailevi sağlık sebeplerinden ötürü Uruguay'a gittiğini ve Ankaragücü maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.







