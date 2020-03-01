Galatasaray, Süper Lig’in 24. hafta maçında bugün sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Galatasaray, Süper Lig’de 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 45 puan topladı. Sarı- Kırmızılı takım, 23. haftayı lider Başakşehir’in bir puan gerisinde kapattı. Gençlerbirliği ise ligde çıktığı maçların 7’sini kazanırken, 6’sında berabere kaldı, 10’unda mağlup oldu. Başkent ekibi, 23. haftayı 27 puanla 10. sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere sona ermişti.

21 attı, 3 gol yedi

Süper Lig’deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Sarı-Kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe’ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe’yi mağlup etti. Galatasaray, ligde galip geldiği son 7 maçında 21 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Sınırda tehlike var

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Mario Lemina ile kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda, forma giyemeyecek. Sarı-Kırmızılı takımda Adem Büyük ve Sofiane Feghouli ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular bugün sarı kart görmeleri durumunda, 25. haftadaki Sivasspor deplasmanında oynayamayacak.